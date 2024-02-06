23條立法｜新華社再發評論文章　稱補上漏洞將保障香港更好發展

新華社昨日（5日）再度發表署名「港澳平」的評論文章，以〈為什麼說完成23條立法將保障香港更好發展〉為題強調，香港面對的國安挑戰依然複雜嚴峻，與香港國安法實施配套的制度機制也未完全確立，完成23條立法將補上漏洞，讓香港在安全環境下一心一意謀發展，聚精會神搞建設。 但有些人總是把安全和發展對立起來，種種危言聳聽的說法不是出於無知，就是刻意誤導甚至煽惑。



〈為什麼說完成23條立法將保障香港更好發展〉全文如下：

香港特區政府啟動23條立法公眾諮詢以來，社會各界紛紛表達希望盡快完成23條立法以讓香港「輕裝上陣」拼經濟、謀發展的心聲。這既是迫切期待，也是真知灼見。透過大家熱烈深入的討論，至少可以從三個層面認識和理解完成23條立法對香港更好發展的保障。

第一，完成23條立法將進一步築牢「一國兩制」行穩致遠的根基。「一國兩制」必須長期堅持，這是中央政府的堅定決心，也是香港社會的共同願望。習近平主席在去年12月18日聽取李家超行政長官述職時，再次重申中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變。「全面準確」和「堅定不移」相互依存，不能割裂。做不到「全面準確」，就不可能「堅定不移」。怎樣才能做到「全面準確」？最根本的一條就是要牢牢把握維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。23條立法將與香港國安法一起構築維護國家安全的堅強防線，並共同成為護衛「一國兩制」的重要法律保障。如此，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯，「一國兩制」將行得更穩、行得更遠。

第二，完成23條立法將進一步為香港經濟民生建設提供良好環境。國安才能港安，國安才能家安。香港國安法制定實施前後的正反經驗讓香港社會深刻認識到，保國家安全就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮發展，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉，就是保所有外國和內地來香港投資者的利益。回想2019年「修例風波」期間，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，香港社會陷入嚴重動蕩不安。在那種環境之中，談何經濟民生建設？香港國安法「一法安香江」，才讓香港由亂到治、重返正軌。但香港面對的國安挑戰依然複雜嚴峻，與香港國安法實施配套的制度機制也還未完全確立。完成23條立法將補上香港維護國家安全仍存的短板、漏洞，從而確保未來能夠有效防範化解各種安全風險，香港就可以在安全環境下一心一意謀發展，聚精會神搞建設。

第三，完成23條立法將進一步改善香港營商環境、更好發揮香港獨特地位和優勢。正如很多工商界和法律界人士指出，一個地方能否吸引人們前來投資興業，社會的穩定和法治的確定是關鍵性因素。香港曾經取得的巨大成功端賴於此。但過去一段時間，由於香港未能及時因應內外環境變化建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，導致社會政治亂象橫生，甚至接連出現非法「佔中」和「修例風波」那樣的嚴重事態，極大破壞了社會的穩定性和法治的確定性。在「修例風波」期間，40多個國家和地區對香港發出旅遊警示，誰還敢來香港做生意？香港國安法的制定實施一舉扭轉這種不利局面，到香港投資興業的人們才又紛至沓來。據最近一則報道，2023年母企在海外以及內地的駐港公司總數達9039間，恢復到疫情前的高水平。完成23條立法，將更增強香港社會的穩定性和法治的確定性，使香港更好發揮自身獨特地位和優勢，繼續成為人們投資興業的熱土。

還需要指出的是，有些人總是把安全和發展對立起來，把香港完成23條立法與鞏固提升國際金融中心地位對立起來，那種種危言聳聽的說法如果不是出於無知就是刻意誤導甚至煽惑。眾所周知，紐約、倫敦、東京、新加坡等著名的國際金融中心城市，其所屬國家在很早以前已訂立，而且還在不斷訂立數量龐大、覆蓋廣泛、規管嚴厲的維護國家安全的法律制度，但這影響了上述城市的國際金融中心地位嗎？

事實上，在香港國安法的制定實施使香港恢復穩定、恢復法治之後，特區各方面才能夠把注意力集中到發展上來，把資源和力量投入到發展上來。特別是李家超行政長官帶領新一屆特區政府着力推動香港社會走出疫情，迎來整體性復甦，並在去年10月發表的第二份施政報告中以「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」為主題，提出了涵蓋六大範疇的640項政策措施。當前，香港社會各界正在特區政府帶領下，勠力同心破解發展難題，為香港的發展開拓新空間，增強發展動能，展現出一派奮發進取、積極作為的蓬勃氣象。可以預期，23條立法完成後，有了更高水平的安全保障，香港必將實現更高質量的發展、更高水平的開放，香港這顆璀璨明珠必將綻放更加絢麗的光彩！