龍年｜官員拜早年 卓永興盼迎更多小生命、楊潤雄冀市民獲幸福感
送兔迎龍，農曆新年將至，《香港01》誠邀政府一眾司局長向香港人及本報讀者送上新年祝福，他們更分享了自己對新一年的期望。其中，政務司副司長卓永興冀在傳統龍年效應下，香港來年能迎來更多可愛小生命，令生育率止跌回升；近日忙於處理「美斯之亂」的文體旅局局長楊潤雄指今年盛事連連，冀香港市民及環球貴客都可以從中獲得幸福感。
陳國基稱香港兔年東方之珠光芒再現 龍年將把握勢頭
政務司司長陳國基回顧今年，稱香港踏上由治及興新征程，既與內地全面通關，亦與世界重新接軌，經濟民生煥發生機活力，東方之珠光芒再現。
踏入龍年，他指港府將用好兔年的發展好勢頭，秉持「以做實事為原則、以結果為目標」，守護國安、發展經濟、改善民生、促進和諧，同時引領香港更好融入國家發展大局。他祝願龍年祖國國泰民安，香港政通人和，大家心想事成！
卓永興恭祝龍年迎更多可愛小生命
政務司副司長卓永興恭祝全港市民龍年順景、龍馬精神、笑口常開、行運一條龍！香港生龍活虎、百業興旺、萬事亨通！更祝祖國國運昌隆、國泰民安！
同時主理推動鼓勵生育政策的卓永興更期望在疫情後生活復常、傳統龍年效應和新生嬰兒獎勵金等生育友善措施的綜合因素下，香港生育率止跌回升，「迎來更多可愛的小生命，為各家庭和社會增添喜氣及動力。」
律政司司長林定國祝港人甲辰龍年身體健康、龍騰虎躍。他指，律政司來年會完善維護國家安全的法律制度、推廣調解文化、深化法治教育等，「同大家一齊說好、寫好香港的法治故事」。
律政司副司長張國鈞說，「新一年，祝願各位龍圖大展！祝願國家繁榮昌盛！」他又指，今年是新中國建立75周年，由他領導的律政司粵港澳大灣區專責小組，會繼續致力法治建設，支持各界抓住國家發展的歷史機遇。
黃偉綸祝願港人龍騰虎躍、福運齊來
財政司副司長黃偉綸祝願香港龍騰虎躍、百業興旺、欣欣向榮，大家身體健康、福運齊來、事事稱心如意。展望來年，他說，政府將繼續全力拼經濟、拼發展、改善民生，期望來年繼續與社會各界攜手，推動各個項目和工作，大家同心協力，為香港未來而努力。
楊潤雄：盛事浪接浪 冀為市民旅客帶來幸福感
而近日忙於應對「美斯之亂」的文化體育及旅遊局局長楊潤雄恭祝全香港市民龍年萬事如意、龍馬精神！他指，龍是中華傳統文化最具代表性的象徵，中華民族被稱為龍的傳人、中華傳統文化又將傑出和優秀的人才比作龍，如「人中之龍」和「望子成龍」，當局全力支持香港運動員在今年巴黎奧運及巴黎殘奧更上一層樓，取得佳績。
他又指到，今年的體育、文化藝術和旅遊盛事繼續浪接浪，期望為香港市民和環球貴客帶來幸福感，並透過三者融合發展，為香港經濟帶來新動力。
鄧炳強祝願港人龍馬精神、龍年大吉
保安局局長鄧炳強祝願各位市民龍馬精神、龍年大吉、出入平安，事事如意，百業生意興「龍」，香港再創輝煌。他又指，「龍」一直是中華文化的象徵，代表吉祥和強大，希望龍年為香港帶來新氣象、新希望。他和保安局同事及紀律部隊會一如既往，守護香港這個家，令香港繼續是安居樂業的好地方。
許正宇恭祝01讀者財源滾滾
財經事務及庫務局局長許正宇說，香港金融業今年在環球大變局中難免受各種不確定性影響，但我們砥礪前行，香港仍然是主要的國際金融中心，是全球離岸人民幣業務樞紐。龍年將至，祥龍獻瑞，他與財庫局同事在甲辰龍年會繼續增強香港發展動能，他又指龍是傳說中虛構的動物，但自古以來就是精神生猛、充滿幹勁的象徵，「在此我恭祝《香港01》讀者在甲辰龍年龍馬精神、財源滾滾、事事順利！」
盧寵茂：醫務衞生局以龍為榜樣
醫務衞生局局長盧寵茂說，香港醫療服務在兔年踏上復常之路。龍是十二生肖中唯一傳說生物，中國傳統文化中，龍是象徵堅強和吉祥，也代表傑出和優秀。展望龍年，他和醫務衞生局同事會以龍為榜樣，全力推展多項醫療衞生改革政策，「我們會勇當醫療衞生領導者和創新者，精益求精，令香港醫療衞生如龍騰飛，締造『健康香港』，融入國家『健康中國』發展策略。」
祥龍獻瑞、慶賀新春。他最後祝願廣大市民人人龍馬精神、家家龍子龍孫！
曾國衞祝願香港龍年政通人和
政制及內地事務局局長曾國衞回首癸卯兔年，認為是既充實又成果豐碩的一年，甲辰龍年是新中國成立75周年，在行政長官帶領下，大家必定會繼續以「敢於擔當、善作善成」的精神，發揮香港所長、貢獻國家所需，更好融入國家發展大局。他最後謹祝願新一年祖國繁榮昌盛、國展雄圖；香港政通人和、百業興旺；市民家肥屋潤、龍馬精神。
政制及內地事務局副局長胡健民回顧兔年，第七屆區議會選舉成功舉行，而新一屆區議員亦已如期履職，金龍獻瑞，展望龍年，政府必定會全力以赴，不斷提升治理效能，與市民一起共同建設更安全、更繁榮、更美好的香港。
孫玉菡「玩食字」祝打工仔「龍」光煥發
勞工及福利局局長孫玉菡的賀詞則「玩食字」說，2024迎來甲辰龍年，龍傳統上既是吉祥的象徵，亦擁有強大能力，上天下地、縱橫四海。他代表勞福局仝人謹祝全港市民龍馬精神，身體安康。經濟龍騰飛躍，行行生意興「龍」、打工仔「龍」光煥發，生龍活虎。香港政通人和，國家國運昌「龍」。
謝展寰祝港人、業界友人「綠綠無窮」
環境及生態局局長謝展寰恭祝香港龍騰飛躍迎新歲，政通人和成其事。他指，在新的一年，環境及生態局會持續推進「雙碳」目標及竭力維持環境衛生，寄望龍年，大家攜手合力，齊心推進減廢回收，擁抱綠色低碳生活，實踐「綠水青山就是金山銀山」理念，邁向人與自然和諧共生。藉新春之際，謝展寰又代表環境及生態局仝人恭祝全港市民、業界友人 「惜飲惜食」、「綠綠無窮」。
丘應樺冀龍年工商百業興旺
商務及經濟發展局局長丘應樺說，「龍」具有很強的進取精神，是中華民族精神的重要象徵，承諾會繼續努力「說好香港故事」，吸引更多企業落戶，增強發展動能。新的一年，丘應樺祝願各位市民龍馬精神，工商百業興旺！
甯漢豪冀共建安居樂業、滿是機遇的香港
發展局局長甯漢豪說，兔去龍來迎新象，繼往開來啟新頁。她代表發展局向全港市民拜年：「恭祝大家闔家安康、一團和氣、事事如意！」展望甲辰龍年，她說發展局會繼續按「提量、提速、提效、提質」四個方向推展工作，同時檢討《建築物條例》，加強保障樓宇安全，期望與大家攜手共建一個安居樂業、充滿活力和機遇的香港。
創新科技及工業局局長孫東祝願《香港01》讀者鯉躍龍門、幸福安康。 他說，香港創新科技發展過去一年動如脫兔，在完善創科生態圈、推動數字經濟和智慧城市發展，以及深化與內地創科合作方面取得積極成果。他寄望龍年，繼續全力推動香港新型工業化發展，加快智慧政府建設和河套港深創新及科技園發展的步伐，將「施工圖」轉化成「實景圖」，讓香港創科生態龍年大順、人才龍騰四海、企業生意興隆。
房屋局局長何永賢恭祝港人：「家家戶戶、大吉大利、龍馬精神！」展望新的一年，她說房屋局會繼續推展簡約公屋、過渡性房屋、舊邨重建、打擊濫用的工作。她期望港人龍年萬事如意、幸福滿「舍」，「房屋局與你一起共『築』幸福 ！」
房屋局副局長戴尚誠藉此新氣象祝福港人龍年大吉，萬事如意，家家戶戶平安幸福！他說，在這龍騰萬里的一年，房屋局也會在建屋上全力提量、提速、提效、提質，為大家加添幸福感，讓大家都能安居樂業！
民政及青年事務局局長麥美娟祝願港人龍精虎猛、如意吉祥、喜氣洋洋！她說，新一年，民青局會繼續秉持「民政幫到你」的精神，發揮互助互愛的正能量，「我們將與大家一起迎接充滿新機遇的一年！」
教育局局長蔡若蓮說，「龍是中國傳統文化祥瑞的象徵，代表着勇氣和智慧。在這個充滿希望和活力的龍年，讓我們一起向更優質教育邁進」，祝願港人龍馬精神，身體健康；各位同學學業進步，希望你們好好裝備自己，努力實現夢想，展翅翱翔！