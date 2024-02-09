龍年｜官員拜早年　卓永興盼迎更多小生命、楊潤雄冀市民獲幸福感

送兔迎龍，農曆新年將至，《香港01》誠邀政府一眾司局長向香港人及本報讀者送上新年祝福，他們更分享了自己對新一年的期望。其中，政務司副司長卓永興冀在傳統龍年效應下，香港來年能迎來更多可愛小生命，令生育率止跌回升；近日忙於處理「美斯之亂」的文體旅局局長楊潤雄指今年盛事連連，冀香港市民及環球貴客都可以從中獲得幸福感。



陳國基稱香港兔年東方之珠光芒再現 龍年將把握勢頭

政務司司長陳國基回顧今年，稱香港踏上由治及興新征程，既與內地全面通關，亦與世界重新接軌，經濟民生煥發生機活力，東方之珠光芒再現。

踏入龍年，他指港府將用好兔年的發展好勢頭，秉持「以做實事為原則、以結果為目標」，守護國安、發展經濟、改善民生、促進和諧，同時引領香港更好融入國家發展大局。他祝願龍年祖國國泰民安，香港政通人和，大家心想事成！

陳國基在尖沙咀探訪印度裔家庭和孟加拉裔家庭。（陳國基Facebook）

卓永興恭祝龍年迎更多可愛小生命

政務司副司長卓永興恭祝全港市民龍年順景、龍馬精神、笑口常開、行運一條龍！香港生龍活虎、百業興旺、萬事亨通！更祝祖國國運昌隆、國泰民安！

同時主理推動鼓勵生育政策的卓永興更期望在疫情後生活復常、傳統龍年效應和新生嬰兒獎勵金等生育友善措施的綜合因素下，香港生育率止跌回升，「迎來更多可愛的小生命，為各家庭和社會增添喜氣及動力。」

律政司司長林定國祝港人甲辰龍年身體健康、龍騰虎躍。他指，律政司來年會完善維護國家安全的法律制度、推廣調解文化、深化法治教育等，「同大家一齊說好、寫好香港的法治故事」。

律政司副司長張國鈞說，「新一年，祝願各位龍圖大展！祝願國家繁榮昌盛！」他又指，今年是新中國建立75周年，由他領導的律政司粵港澳大灣區專責小組，會繼續致力法治建設，支持各界抓住國家發展的歷史機遇。

黃偉綸祝願港人龍騰虎躍、福運齊來

財政司副司長黃偉綸祝願香港龍騰虎躍、百業興旺、欣欣向榮，大家身體健康、福運齊來、事事稱心如意。展望來年，他說，政府將繼續全力拼經濟、拼發展、改善民生，期望來年繼續與社會各界攜手，推動各個項目和工作，大家同心協力，為香港未來而努力。

楊潤雄：盛事浪接浪 冀為市民旅客帶來幸福感

而近日忙於應對「美斯之亂」的文化體育及旅遊局局長楊潤雄恭祝全香港市民龍年萬事如意、龍馬精神！他指，龍是中華傳統文化最具代表性的象徵，中華民族被稱為龍的傳人、中華傳統文化又將傑出和優秀的人才比作龍，如「人中之龍」和「望子成龍」，當局全力支持香港運動員在今年巴黎奧運及巴黎殘奧更上一層樓，取得佳績。

他又指到，今年的體育、文化藝術和旅遊盛事繼續浪接浪，期望為香港市民和環球貴客帶來幸福感，並透過三者融合發展，為香港經濟帶來新動力。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄期望為香港市民和環球貴客帶來幸福感。（楊潤雄Facebook圖片）

鄧炳強祝願港人龍馬精神、龍年大吉

保安局局長鄧炳強祝願各位市民龍馬精神、龍年大吉、出入平安，事事如意，百業生意興「龍」，香港再創輝煌。他又指，「龍」一直是中華文化的象徵，代表吉祥和強大，希望龍年為香港帶來新氣象、新希望。他和保安局同事及紀律部隊會一如既往，守護香港這個家，令香港繼續是安居樂業的好地方。

保安局局長鄧炳強指「龍」是中華文化的象徵，代表吉祥和強大，希望龍年為香港帶來新氣象、新希望。（鄧炳強Facebook圖片）

許正宇恭祝01讀者財源滾滾

財經事務及庫務局局長許正宇說，香港金融業今年在環球大變局中難免受各種不確定性影響，但我們砥礪前行，香港仍然是主要的國際金融中心，是全球離岸人民幣業務樞紐。龍年將至，祥龍獻瑞，他與財庫局同事在甲辰龍年會繼續增強香港發展動能，他又指龍是傳說中虛構的動物，但自古以來就是精神生猛、充滿幹勁的象徵，「在此我恭祝《香港01》讀者在甲辰龍年龍馬精神、財源滾滾、事事順利！」

財經事務及庫務局局長許正宇恭祝《香港01》讀者在甲辰龍年龍馬精神、財源滾滾、事事順利。（財經事務及庫務局Facebook圖片）

盧寵茂：醫務衞生局以龍為榜樣

醫務衞生局局長盧寵茂說，香港醫療服務在兔年踏上復常之路。龍是十二生肖中唯一傳說生物，中國傳統文化中，龍是象徵堅強和吉祥，也代表傑出和優秀。展望龍年，他和醫務衞生局同事會以龍為榜樣，全力推展多項醫療衞生改革政策，「我們會勇當醫療衞生領導者和創新者，精益求精，令香港醫療衞生如龍騰飛，締造『健康香港』，融入國家『健康中國』發展策略。」

祥龍獻瑞、慶賀新春。他最後祝願廣大市民人人龍馬精神、家家龍子龍孫！

醫務衞生局局長盧寵茂祝願廣大市民人人龍馬精神、家家龍子龍孫。（醫務衞生局Facebook圖片）

曾國衞祝願香港龍年政通人和

政制及內地事務局局長曾國衞回首癸卯兔年，認為是既充實又成果豐碩的一年，甲辰龍年是新中國成立75周年，在行政長官帶領下，大家必定會繼續以「敢於擔當、善作善成」的精神，發揮香港所長、貢獻國家所需，更好融入國家發展大局。他最後謹祝願新一年祖國繁榮昌盛、國展雄圖；香港政通人和、百業興旺；市民家肥屋潤、龍馬精神。

曾國衞期待新一年本港政通人和（政制及內地事務局FB圖片）

政制及內地事務局副局長胡健民回顧兔年，第七屆區議會選舉成功舉行，而新一屆區議員亦已如期履職，金龍獻瑞，展望龍年，政府必定會全力以赴，不斷提升治理效能，與市民一起共同建設更安全、更繁榮、更美好的香港。

胡健民稱政府必定會全力以赴，不斷提升治理效能（政制及內地事務局Fb圖片）

孫玉菡「玩食字」祝打工仔「龍」光煥發

勞工及福利局局長孫玉菡的賀詞則「玩食字」說，2024迎來甲辰龍年，龍傳統上既是吉祥的象徵，亦擁有強大能力，上天下地、縱橫四海。他代表勞福局仝人謹祝全港市民龍馬精神，身體安康。經濟龍騰飛躍，行行生意興「龍」、打工仔「龍」光煥發，生龍活虎。香港政通人和，國家國運昌「龍」。

勞工及福利局局長孫玉菡代表勞福局仝人謹祝全港市民龍馬精神。（勞工及福利局Facebook影片截圖）

謝展寰祝港人、業界友人「綠綠無窮」

環境及生態局局長謝展寰恭祝香港龍騰飛躍迎新歲，政通人和成其事。他指，在新的一年，環境及生態局會持續推進「雙碳」目標及竭力維持環境衛生，寄望龍年，大家攜手合力，齊心推進減廢回收，擁抱綠色低碳生活，實踐「綠水青山就是金山銀山」理念，邁向人與自然和諧共生。藉新春之際，謝展寰又代表環境及生態局仝人恭祝全港市民、業界友人 「惜飲惜食」、「綠綠無窮」。

丘應樺冀龍年工商百業興旺

商務及經濟發展局局長丘應樺說，「龍」具有很強的進取精神，是中華民族精神的重要象徵，承諾會繼續努力「說好香港故事」，吸引更多企業落戶，增強發展動能。新的一年，丘應樺祝願各位市民龍馬精神，工商百業興旺！

甯漢豪冀共建安居樂業、滿是機遇的香港

發展局局長甯漢豪說，兔去龍來迎新象，繼往開來啟新頁。她代表發展局向全港市民拜年：「恭祝大家闔家安康、一團和氣、事事如意！」展望甲辰龍年，她說發展局會繼續按「提量、提速、提效、提質」四個方向推展工作，同時檢討《建築物條例》，加強保障樓宇安全，期望與大家攜手共建一個安居樂業、充滿活力和機遇的香港。

發展局局長甯漢豪說，兔去龍來迎新象，繼往開來啟新頁。（發展局Facebook圖片）

創新科技及工業局局長孫東祝願《香港01》讀者鯉躍龍門、幸福安康。 他說，香港創新科技發展過去一年動如脫兔，在完善創科生態圈、推動數字經濟和智慧城市發展，以及深化與內地創科合作方面取得積極成果。他寄望龍年，繼續全力推動香港新型工業化發展，加快智慧政府建設和河套港深創新及科技園發展的步伐，將「施工圖」轉化成「實景圖」，讓香港創科生態龍年大順、人才龍騰四海、企業生意興隆。

創新科技及工業局局長孫東祝願《香港01》讀者鯉躍龍門、幸福安康。（孫東Facebook圖片）

房屋局局長何永賢恭祝港人：「家家戶戶、大吉大利、龍馬精神！」展望新的一年，她說房屋局會繼續推展簡約公屋、過渡性房屋、舊邨重建、打擊濫用的工作。她期望港人龍年萬事如意、幸福滿「舍」，「房屋局與你一起共『築』幸福 ！」

房屋局局長何永賢恭祝港人：「家家戶戶、大吉大利、龍馬精神！」（何永賢Facebook圖片）

房屋局副局長戴尚誠藉此新氣象祝福港人龍年大吉，萬事如意，家家戶戶平安幸福！他說，在這龍騰萬里的一年，房屋局也會在建屋上全力提量、提速、提效、提質，為大家加添幸福感，讓大家都能安居樂業！

民政及青年事務局局長麥美娟祝願港人龍精虎猛、如意吉祥、喜氣洋洋！她說，新一年，民青局會繼續秉持「民政幫到你」的精神，發揮互助互愛的正能量，「我們將與大家一起迎接充滿新機遇的一年！」

麥美娟祝願港人龍精虎猛、如意吉祥、喜氣洋洋！（民政事務總署）

教育局局長蔡若蓮說，「龍是中國傳統文化祥瑞的象徵，代表着勇氣和智慧。在這個充滿希望和活力的龍年，讓我們一起向更優質教育邁進」，祝願港人龍馬精神，身體健康；各位同學學業進步，希望你們好好裝備自己，努力實現夢想，展翅翱翔！