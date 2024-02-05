龍年｜灣仔至北角海濱變身賀年打卡點　黃金機械人屹立灣仔搶眼

龍年將至，發展局和海濱事務委員會由即日起舉行《海濱新維度．拼湊生活彩圖》甲辰龍年新春期間限定裝置及活動，灣仔至北角海濱變身四大賀年裝置打卡點，9米高充氣雙面「至Chill地標！」、6米高「黃金朱古力鐵寶機械人」、6米高「昇福昇運樹」立體裝置、逾120米長的「游龍維港」沉浸式編織藝術裝置，份外搶眼。



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限定裝置結合光影、編織藝術、懷舊和有趣互動元素，今年海濱的賀年活動繼續支持本地年青人發揮創意，邀請了編織藝術家馬穎汶，以及鐵寶奇盒潮流玩具設計師黎演樂參與公共空間的創作，將節慶氣氛和藝術文化帶入社區。

多個大型立體裝置分布於港島四個海濱共享空間：

．灣仔「HarbourChill海濱休閒站」：設9米高充氣雙面「至Chill地標！」裝置，大紅大紫雙面色調充滿新年及情人節氣氛。市民可轉動巨型立體拼圖，以不同的祝頌語作拍照背景，同場設多組幸運草砌圖座椅和互動拼圖迷宮。

．灣仔「水上運動及康樂主題區」—「海濱站」：以「八星報喜旺新禧」為主題，由設計師黎演樂設計6米高「黃金朱古力鐵寶機械人」，寓意財運桃花豐收，並連同7個滿載香港情懷造型的機械人裝置，包括：港式奶茶、中巴、懷舊電話、叮叮電車、紅色小巴、卡式機和懷舊信箱，喚起市民集體回憶。

．銅鑼灣「活力避風塘主題區」：設6米高「昇福昇運樹」立體裝置，配合感應互動亮燈裝置和幸運草拼圖風車，祈求步步高陞，風調雨順。

．北角「東岸公園主題區」：設逾120米長的「游龍維港」沉浸式編織藝術裝置，邀請了香港藝術家馬穎汶，結合繩結和建築，以幾何交錯的編織技術，為高達5米的龍頭裝置賦予色彩和現代感，配搭鱗光及色彩繽紛的龍身躍動維港。馬穎汶和她的技術團隊更帶領社區民眾共融協作，運用10種顏色合共超過1.6公里的繩編織出彩龍頭，傳承編織工藝文化。

2月17日年初八在四個海濱地方將舉行「海濱迎龍接福賀新禧」活動，呈獻花式彩龍醒獅表演。首站灣仔「HarbourChill海濱休閒站」設點晴儀式及兒童賀年歌獻唱；終點北角「東岸公園主題區」設有彩虹書法、麵粉公仔和龍鬚糖等中國傳統手藝坊。2月24日年十五元宵節則會舉行「海濱深度體驗甜蜜賞」。