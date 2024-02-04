維園年宵僅建制政黨　曾鈺成向01讀者拜年：讀報常樂｜政壇諸事町

維園年宵市場今日（4日）開鑼，是疫情以來首次復辦乾貨攤位，昔日維園年宵是政黨必爭之地，但自《港區國安法》在2020年7月實施後，泛民多個政黨停運或解散、支聯會亦已解散，以往以諷刺政府時弊招徠的政黨年宵產品亦絕跡。



民建聯立法會議員梁熙在維園投下攤位售賣賀年裝飾物，更邀請到創黨主席兼立法會前主席曾鈺成出席開幕儀式，即席揮毫。兩人更為《香港01》讀者送上新年祝福，曾鈺成揮筆送上「讀報常樂」。



為響應和支持特區政府「夜繽紛」，鼓勵市民留港消費，振興香港夜經濟，梁熙在維園年宵市場投下攤位售賣賀年裝飾物，並於今日（4日）舉辦開幕儀式，更邀請到前立法會主席曾鈺成到席即席揮毫，寫揮春送祝福。

曾鈺成為全港市民寫下「福」及「龍」二字，他解釋龍代表中華文化，一向受眾人尊重及愛戴，加上有不少祝福都與龍相關，帶望香港於龍年可以「龍精虎猛」、「龍飛鳳舞」；福字則祝願港人五福臨門。

曾鈺成及梁熙為《香港01》及讀者們親手寫揮春送上祝福，曾鈺成寫下「讀報常樂」，祝願讀者們多讀報、生活常樂；梁熙則為送上「廣告滾滾來」的祝福！

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梁熙表示，是次為疫情後首個復辦乾貨攤檔的年宵，想透過擺攤檔聆聽市民意見，同時體驗年宵營運模式，助檔主反映意見，包括如何將垃圾回收、新增臨時上落貨區等。

梁熙的攤檔共售賣六款產品，包括醒獅帽、龍頭棒、「活力火雞」等，分別寓意港人生生猛猛、行運一條龍，及「上足電力」。

梁熙成為唯一一個有政黨背景而又成功投得攤檔的政壇人物。過去泛民、建制政黨在年宵擺攤檔為求宣傳的景況則不復見。

民主黨在去年11月14日以副主席伍凱欣的個人名義，投得維園年宵攤位，但簽約時食環署以「參與競投的條件和規則」第10h條，即「政府保留絕對權利拒絕與任何投得攤位的人士簽訂特許協議，毋須交代因由」，取消民主黨的競投資格。

▼2019年1月30日 維園年宵開幕民主黨及公民黨攤位▼



梁熙又表示，這是疫情後首次重辦乾貨攤檔的年宵，這是擺攤檔除希望聆聽市民意見，更想親身體驗以往攤販反映有關年宵的問題，屆時可更全面、清晰地向局方表達意見：「好多商戶反映對年宵市場有意見，如上年退場有混亂，人同車要短時間內退場，今年希望親身體驗，反映問題後可避免有危險發生。另外，有商戶曾反映期望新增臨時上落客區，方便長者，及買了桃花等大型物品的人。」

除此之外，梁熙又提到8月將實施垃圾徵費，而環境局作為主辦年宵及垃圾徵費的推手，應視年宵為示範工具，向市民展示回收、減廢工作，「以往每年年宵結束後都有兩百架垃圾車運去堆填區，未有做分類回收，希望環境局可做帶頭作用，做好垃圾減廢、分類。」