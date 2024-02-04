維園年宵1號檔支聯會長踞　今「易主」賣零食及西餅｜政壇諸事町

維園年宵自2019年初仍見各派別政黨百花齊放，售賣不同設刺時弊的產品，多年來長踞1號攤位的支聯會，在疫情下曾轉戰濕貨攤位，仍遭政府封殺，其後於2021年9月解散。

今日（4日）維園年宵開鑼，乾貨市場在時隔4年後終於復辦，鄰近天后的1號攤位，招牌正面是「爆脆小黃魚」，側面為「華爾登餅店」，專售零食及曲奇等食品。



支聯會多年來都競投得維園1號攤位，主席司徒華一直駐場為市民寫揮春，政黨年宵收入是重要收入來源之一，各大政黨不論政見都花心思設計產品在年宵發售，黨主席亦輪流坐鎮寫揮春，藉此與市民交流。

2019年中開始發生社會運動，2020年疫情來襲，維園年宵一連兩年取消乾貨，支聯會2021年轉戰濕貨，被食環署圍封下被迫停業。

▼2019年1月30日 維園年宵開幕支聯會及社民連攤位▼



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記者今日到維園觀察，政黨開設的年宵不復再，民建聯作為第一大黨亦沒以黨名義開設年宵攤位，該黨立法會議員梁熙是唯一有政黨背景投得攤檔人物，擹位名為「東主有熙好繽紛」，看似與民建聯無關。

維園1號檔正面招牌沒有店名，僅得「爆脆小黃魚」五字，側面招牌就寫有「華爾登餅店」。據華爾登餅店Facebook帖文，該店是在該攤位寄賣產品，又轉發名為「易買優質食材」的帖文，表示其在維園1號設攤位。