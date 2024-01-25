立法會議員午餐「食廚餘」　陳祖恒：好食過飛機餐｜政壇諸事町

立法會首次舉辦的惜食活動，由經民聯立法會議員陳祖恒聯繫促成，他說一場「惜食堂」的活動讓他決定將背後理念帶入立法會。今日（25日）品嘗過飯盒的他，直言飯盒「好食過坐飛機餐」！



嚴格把關確保品質安全和營養均衡

「惜食堂」團隊向本地飲食界回收仍可食用之剩餘食物，通過嚴格的食物安檢程序，再經廚房烹煮成營養均衡的膳食，最後由物流團隊免費派發給社會上有需要食物援助的人士，而今日就比較特別，派發給一眾議員、助理及秘書處職員享用，累計250人參與。

在「惜食體驗」活動上，立法會主席梁君彥致辭表示，惜食是傳統美德，立法會十分認同惜食理念，香港的減廢工作舉步維艱，一定要從源頭減少廚餘，推動廚餘回收，用於製造安全和營養均衡的食物，免費派發給獨居長者或其他需要食物支援的人士。

太太是惜食堂義工 陳祖恒親歷運作過程

撮合活動的陳祖恒說，他的太太在惜食堂做義工，了解「惜食堂」運作，去年底參與「惜食堂」的一個活動亦親歷食堂準備食物的過程，由大廚烹飪回收的食材，品嘗後感覺美味，決定把理念帶入立法會，讓更多人知道和支持。他指撮合過程順暢，去年12月時提出，今日已舉行，形容「一拍即合」。

他吃的是冬菇魚肚蒸雞飯，他說飯盒蔬菜比較多，營養均衡，雞肉大件，由於「惜食堂」飯盒通常派給長者食用，雞肉比較軟身，不會太多調味料太濃味，整體而言「唔會差得過外面的，好過坐飛機食嘅飯盒」。

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陳沛良讚值得推廣：減廢之餘幫到弱勢社群

有份參與的選委界立法會議員陳沛良指，第一次接觸「惜食堂」慈善組織，亦是第一次食用「惜食堂」準備的餐飯，認為很好吃，食物的品質及味道完全可以接受。

他又指活動很有意義，可以深化大眾對惜食減廢的關注，認同相關理念，亦通過活動先知悉「惜食堂」運作，他認為不僅有助於香港的減廢工作，亦可以幫助到更多弱勢社群，是一件十分有意義的事情，值得支持及多加推廣。