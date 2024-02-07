龍年｜李家超入林村家訪九旬「精靈」婆婆　與麥美娟一同貼揮春

特首李家超今早（7日）出席林村的盆菜宴，並與大埔關愛隊舉行新春長者關愛活動，又家訪居於林村的92歲侯婆婆。李家超說，雖然她年事已高，但十分「精靈」，他與關愛隊成員向她送上福袋，並為她在家裡貼揮春，祝福婆婆龍年如意。



特首李家超（左三）與民政及青年事務局局長麥美娟（左二）和民政事務總署署長張趙凱渝（左一）今日到訪林村92歲侯婆婆的家。（李家超Facebook圖片）

李家超今日出席林村的盆菜宴，與長者用膳和聯天，其後花100元購買許願寶碟，寫下「香港龍騰新程，市民身體健康」的祝願，將寶碟拋擲到許願樹上。他表示，政府主要官員會於新歲前到18區家訪，又會聯同關愛隊向街坊派送福袋。

原來在吃盆菜前，和民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長張趙凱渝等，與新成立的大埔關愛隊進行新春家訪，探訪和接觸居於大埔林村一帶的長者，識別有需要支援或行動不便的公公婆婆，向他們表達關懷，以及了解他們的需要。

李家超在Facebook專頁撰文說，家訪了92歲的侯婆婆，形容雖然她年事已高，但十分「精靈」。他和關愛隊成員向她送上福袋，並為她在家裡貼揮春，祝福婆婆龍年如意，「龍」馬精神。

特首李家超（右二）親自為家訪林村92歲侯婆婆的家時，與關愛隊成員為她在家裡貼揮春。（李家超Facebook圖片）

李家超表示，很高興看到關愛隊在地區積極推動關愛氣氛，造福市民，期望他們繼續在地區支援政府地區工作。

家訪後，李家超一行人到康樂中心與約百名林村的老友記一起吃盆菜團年。他指盆菜象徵一家人團團圓圓、豐衣足食。「大家圍著熱騰騰的盆菜，邊吃邊聊天，氣氛非常熱鬧。席上，我聽到很多街坊的新年願望，除了希望自己和家人身體健康之外，亦祝福香港愈來愈好，這也是我的新年願望——搞活香港經濟、搞好民生，讓香港更勝從前！」

他表示，將願望寫在寶牒上，再拋上林村許願樹，「有許願樹的『加持』，以及特區政府與社會各界攜手努力，必定能願望成真。」