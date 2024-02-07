美斯日本上場｜霍啟剛：香港球賽如今淪落到這個地步　有損形象！

國際邁亞密今晚（7日）在日本友賽神戶勝利船，美斯下半場60分鐘後備換入，在前場靈活走位，更有埋門機會。美斯周日（4日）在香港表演賽並沒有落場，事後領隊表示美斯因傷缺陣，令香港球迷大失所望。



體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛繼昨日（6日）發表3,000字文章之後，今日再寫千字文，質疑美斯受傷的說法是否撒謊。



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美斯說不適 領隊說受傷 霍啟剛：誰說謊？

霍啟剛表示，昨日的記者會上美斯說在香港時沒有受傷，而是有點不適，「聽到一刻簡直難以置信」，認為這說法代表傷勢不是嚴重到不能上陣。然而領隊在香港時卻說美斯受傷所以沒有安排上陣，「我們相信Gerardo Martino（國際邁亞密領隊）還是相信美斯呢？是誰在撒謊？」

霍啟剛說，主辦單位Tatler聲稱他們也是受害者，也是完場10分鐘前才知道美斯不上場。「那在牽涉到4萬購票球迷及巨大商業利益的問題上，主辦方有沒有要求球隊負責人提供專業的醫療報告呢？還是領隊教練說了就算？」

港協暨奧委會副會長、體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛。（資料圖片/葉詩敏攝）

若非受傷違背體育道德及合約精神

如果美斯真的沒有受傷，霍啟剛認為不上場可說是違背體育道德，而按媒體報道合約訂明是要踢45分鐘以上，不上場也是衝擊商業底線，牽涉到違反合約精神。

「剛剛看到美斯正式上場，再回想到我們香港4萬名觀眾在大球場的失落場面、美斯全程黑口黑面、迴避合照…...真的十分難受。」霍啟剛重申，希望美斯、國際邁亞密包括球隊主席碧咸及主辦單位Tatler給公眾一個交代。

他認為事件涉及公眾利益，就算Tatler放棄政府資助，但事件絕對不能「算數」，會繼續跟進，並認為「香港球賽如今淪落到這個地步，絕對有損香港形象」。

美斯。（路透社）

不落場不領獎不發言 陳沛良：不尋常不合作

立法會議員陳沛良認為，美斯在香港沒有親自落場、沒有領獎、沒有公開發言等諸多「不尋常」、「不合作」的行為，實在讓人無法接受。他認為主辦方Tatler 有必要承擔責任，包括積極回應球迷相關訴求，並非撤回向政府申請的1,600萬元贊助便當了事。

陳沛良相信相信政府會好好汲取經驗，確保日後舉辦及資助的不同盛事能順利進行，包括與主辦機構緊密溝通，了解活動細節，在各個環節把好關。他早前建議特首李家超應舉辦「品牌盛事」，並為大型盛事提供包括入境等不同便利。政府亦要與主辦方和旅遊、酒店、零售等行業合作，一起舉辦讓旅客及市民有良好體驗的品牌盛事。

陳沛良認為，美斯在香港沒有親自落場、沒有領獎、沒有公開發言等諸多「不尋常」、「不合作」的行為，實在讓人無法接受。（資料圖片）

到日本龍精虎猛 田北辰：可能隊醫都覺得係神跡

實政圓桌立法會議員田北辰則表示，美斯在香港無法站起來領獎，也不能說兩句話，「唔知以為喉嚨都有問題」，但到了日本就龍精虎猛，又傳又射打足30分鐘。他表示，Google顯示美斯得到球賽最高評分，諷刺說：「真係吹你唔脹，可能隊醫都覺得係神跡。」