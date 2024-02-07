美斯發微博致中港球迷　稱傷處發腫有痛感遺憾缺陣　盼再來港比賽

美斯在今日（7日）傍晚5時57分於微博以中文及西班牙文雙語發文，中文全文約200字。他表示周日表演賽時腹股溝有傷，而且傷處發腫並有痛感，不得不遺憾缺陣。他希望未來可以再訪港，為球迷獻上比賽。整篇文章沒有道歉字眼，內容與他昨日記者會所說的相若。



2月7日友賽神戶勝利船，美斯著住波砵坐後備。（路透社）

美斯透過他擁有813萬粉絲的微博帳戶發文，全文如下：

「所有中國大陸和香港地區的球迷朋友們，大家好。正如稍早前在新聞發布會上所說，很遺憾因為腹股溝有傷沒能在香港站的友誼賽中出場，我的傷處發腫並有痛感。瞭解我的朋友會知道我想在每場比賽中都全力以赴，特別是在這樣和隊友們遠道而來的情況下，球迷們都很期待看到我們健康登場。希望有天我們有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。我也盼著能儘早回來大陸地區和大家分享足球的快樂。」

「給所有人一個擁抱，提前祝大家龍年大吉。」

美斯在2月7日傍晚近6時發微博，向中國大陸及香港球迷解釋缺陣風波。此刻美斯身在東京，而這則微博就發自四川。（美斯微博截圖）

微博顯示，這篇帖文發於四川。在這則帖文發布的同時，美斯正身在日本東京國立競技場，準備即將開波的表演賽，國際邁亞密在香港時間傍晚6時對神戶勝利船。美斯該場比賽先列後備。

蘇亞雷斯正選上陣對神戶勝利船。（路透社）

美斯在2月7日傍晚身在東京，在國際邁亞密對神戶勝利船的表演賽做後備。（路透社）

36歲的美斯報稱在上周一於沙特阿拉伯友賽希拉爾後感到大腿肌肉不適，曾接受磁力共振掃瞄，之後上周四對艾納斯的友賽沒有正選，於83分鐘後備入替。

美斯上周五抵港，當日國際邁亞密教練馬天奴表示，會盡量在表演賽給予美斯最多的上陣時間。在上周六於大球場舉行的公開操練，美斯有拉筋、慢跑、速度訓練及「馬騮搶波」，但未有參與較高強度的分隊賽。

在香港的表演賽，美斯沒有換上過球衣，全場都沒有要落場作賽的跡象。（袁志浩攝）

剛過去的周日，美斯在香港表演賽中未有上陣，齋坐90分鐘，也沒有熱身。馬天奴賽後解釋，若派美斯上陣會對他的身體狀況有很大風險，盼球迷體諒。美斯以外，蘇亞雷斯亦報稱膝部有傷，在香港的表演賽有熱身但沒有上陣，另外布斯基斯及佐迪艾巴則於下半場中段後備入替。

在香港表演賽，蘇亞雷斯於比賽末段在場邊熱身。（袁志浩攝）

國際邁亞密在周一離開香港，飛抵日本的東京。美斯在周二的記者會上透露，他感覺比幾日前好，希望可以復出，但能否披甲還要視乎操練的狀況。在周二下午的操練，美斯操足全課，包括參與高強度的分隊賽。