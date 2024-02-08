美斯日本｜《環時》：不能排除外部勢力讓香港難堪的猜測可能性

球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）周三（7日）代表國際邁亞密在日本友賽神戶勝利船，下半場60分鐘後備換入的他靈活走位，相對他3日前（4日）在香港表演賽沒有落場，香港球迷難免失望。內地官媒《環球時報》發表社評指，國際邁亞密亞洲行程結束，但美斯和國際邁亞密不能把球迷和輿論放在一邊，並指阿根廷國家隊預定3月到中國參加友誼賽，希望美斯在此之前給外界一個合理交代。



社評又提到，香港不是首次組織大型國際足球友誼賽，但像美斯和國際邁亞密這樣的情況可以說極其罕見，美斯和國際邁亞密解釋無法服眾，外界對背後真實原因有許多猜測，有一種說法是其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要藉此讓香港難堪，社評指，從事態發展來看，不能排除這種猜測的可能性。



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社評指香港觀眾克制值得挑大拇指：但好脾氣不代表好欺負

《環球時報》題為《梅西在踢一場事關誠信的比賽》的社評稱，美斯在香港整場坐在後備席，既沒與現場觀眾互動，也未應要求在場內親自向球迷說明原因。考慮到這種巨大的落差，港府與球迷的失望是完全合乎情理的，而此事的影響已經遠遠超出了體育的範疇。社評稱，香港觀眾總體展現極高素質和克制行為，是值得挑大拇指的，但好脾氣不代表好欺負。

社評又稱，據主辦單位Tatler、美斯本人等解釋，不在香港出場的原因主要是美斯「有傷在身」，但問題在於主辦方此前一直聲稱美斯會登場，這讓球迷感到受了欺騙。美斯沒有在現場採取任何安撫失望球迷的行為，事後的聲明中也沒有提道歉，還表示希望「有機會回來」，這更讓原本就感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。至於美斯在日本賽場上的「生龍活虎」，又讓外界的質疑進一步加強了。

美斯。（路透社）

不能把球迷和輿論放在一邊

社評又提到，香港不是首次組織大型國際足球友誼賽，但像美斯和國際邁亞密這樣的情況可以說極其罕見，美斯和國際邁亞密解釋無法服眾，外界對背後真實原因有許多猜測，有一種說法是其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要藉此讓香港難堪，社評指，從事態發展來看，不能排除這種猜測的可能性。

《環時》：下月阿根廷到中國前應給外界一個合理交代

社評指，國際邁阿密和美斯不能把球迷和輿論放在一邊，希望美斯在阿根廷國家隊下月到中國參加友誼賽前，給外界一個合理交代。