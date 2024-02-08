美斯無出場｜原擬要求用特權法召美斯解釋？　吳傑莊因一事叫停

萬眾矚目的阿根廷「球王」美斯(Lionel Messi) 領軍的國際邁亞密CF（Inter Miami CF），在周日（4日）與港隊進行表演賽，但美斯全場「齋坐」無落場。 有報道指選委界立法會議員吳傑莊去信內會，要求商討動用《立法會（權力及特權）條例》調查「美斯之亂」。



不過，吳傑莊回覆《香港01》查詢時澄清：「係個美麗嘅誤會」，強調沒有去信內會，又稱基於《環球時報》的社評，事件或涉有政治動機，認為《特權法》現階段未必有用。



有傳媒報導指選委界立法會議員吳傑莊去信內會，要求以《特權法》調查今次事件，他回覆《香港01》查詢時表示：「係個美麗嘅誤會」，強調沒有去信內會，也認為《特權法》在現階段未必有用。（梁鵬威攝）

周日（4日）本港的表演賽，美斯全場「齋坐」，引起球迷不滿。賽後，教練指美斯受傷故未能上陣，但美斯後來抵達日本後卻親自解畫稱肌肉不適，而昨晚（7日）於日本東京對戰日職球隊神戶勝利船時，美斯於60分鐘後備上陣「復出」，港府即晚再度發聲明稱「三日後美斯在日本卻活躍自如上陣出賽」，並在球場上作了不短時間的激烈運動，希望主辦方及球隊能向香港市民作合理解釋以解答他們的疑問。

事件引起政圈中人關注，紛紛出謀獻策為求球達討回公道。今日（8日），有傳媒報導指選委界立法會議員吳傑莊致函內會，要求討論動用被視作「尚方寶劍」的《特權法》調查今次「美斯之亂」，並傳召主辦機構相關人士及索取相關合約和文件。

要求以《特權法》查美斯？吳傑莊：美麗嘅誤會

惟吳傑莊回覆《香港01》查詢時表示此為「美麗的誤會」，澄清沒有去信內會。他指，昨日（7日）與助手商討有何方法協助購票入場的球迷討回公道，同時可令主辦方Tatler Asia出面解釋箇中因由，故列出包括以《特權法》調查事件等方法。及後，吳傑莊向數位立法會議員就事件交流意見，並分享了個人看法。

後來，北京《環球時報》發表社評指出，美斯和邁阿密國際隊的解釋無法服衆，質疑美斯和邁阿密國際隊做法有政治動機，有外部勢力故意借此讓香港難堪。因此，吳傑莊認為《特權法》在現階段未必有用。

《特權法》只可以叫Tatler上嚟回應，又叫唔到美斯，（《特權法》）未必幫到手。 立法會議員吳傑莊

▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼



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特權法可傳召任何人作供 拒絕者可遭拘捕

根據《基本法》第73條第(十)項，香港特區立法機關有權在行使《基本法》第73條所載的任何職權時，傳召有關人士出席作證和提供證據。

一般而言，任何可列入立法會議程作討論的事宜，不論直接關乎政府運作或有關社會整體利益，均屬公眾利益，立法會有責任加以研究；如有需要，並可進行調查以使政府向公眾問責交代。

根據特權法，立法會可傳召任何人作證或出示其所管有或控制的任何文件。證人拒絕出席時可由警察拘捕強迫列席。