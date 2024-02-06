美斯無上場｜Tatler辦公室今沒開門　警員兩度巡邏　保安驅趕記者

國際邁阿密與港超聯隊踢友誼賽，萬眾期待的美斯最終無落場，主辦方Tatlet Asia昨日（5日）舉行記者會，宣布放棄申請政府的1,600萬元資助，未提任何補償。行政長官李家超今早（6日）重申｜主辦單位對於購票的人要負責、亦有社會責任，敦促主辦方作出詳細交代及回應購票球迷的訴求。



《HK01》今日（6日）就到Tatler Asia位於黃竹坑的辦公室，打算向公司查詢政府、球迷的指控，惟辦公室雖曾傳出交談聲，但卻無人應門，軍裝警和便衣警兩度到上址巡邏，商廈的保安在一小時候到場「請走」記者。



《香港01》今早（6日）到Tatler位於黃竹坑的公司，重門深鎖，內裡烏燈黑火。（郭梓謙攝）

記者中午12時許抵達Tatler Asia位於黃竹坑的商廈，如常進出，到達辦公室所在的樓層時，發現辦公室沒有開門，今早有市民張貼的追討標語已被清拆。逗留期間，聽到辦公室內有人聲交談，但記者多番按鈴卻無人回應。

記者逗留的一小時期間，先有2名軍裝警員到來，隨後再有3名便衣警員登門，都表示要上來了解現場會否有人示威，其中便衣警員要求抄下《HK01》記者的資料，在確認辦公室沒有開放便離開。

至下午近2時，突然有保安員到達Tatler Asia的樓層，並向記者解釋該樓層的電梯大堂是屬於戶主私人範圍，而沒有受邀則必須離開、不能逗留。記者向保安詢問，是否戶主Tatler Asia通知保安前來驅趕，對方僅指是從閉路電視看到有人逗留，未有正面回應是否應戶主要求所以行動。

該保安更「護送」記者到地下大堂，但在遠處監視，沒有再趕者離開商廈範圍。