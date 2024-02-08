23條立法｜打擊以電腦或電子系統危害國安　私隱公署：無礙創科

個人資料私隱專員公署支持政府就《基本法》23條展開公眾諮詢及立法工作，並引入罪行，打擊對電腦或電子系統作出危害國家安全的行為，認為此舉無礙本地創科發展，反而能為相關領域提供安全的環境。



私隱專員鍾麗玲稱，公署會確保國家安全及市民的個人資料私隱獲得充分保障。（私隱公署提供）

私隱公署指，按政府建議，將訂立一條全新的《維護國家安全條例》，以完善維護國家安全的制度體系；而為應對現時電腦或電子世界及未來可能出現的新技術所帶來的國安風險，政府建議引入罪行，打擊對電腦或電子系統作出危害國家安全的行為，公署支持打擊涉及破壞或削弱公共基礎設施的嚴重行為，或是在沒有合法權限下就電腦或電子系統作出危害國家安全的行為。公署認同所建議的罪行不會窒礙香港創新科技發展，反而能為相關領域的發展提供一個更安全的環境。

私隱專員鍾麗玲指，數據安全既是數字經濟的基石，也是國家安全的重點領域之一。數據包括個人資料，因此防範個人資料私隱被侵犯亦屬維護數據安全的重要一環。私隱專員公署會繼續推展數據安全及網絡安全的工作，確保國家安全及市民的個人資料私隱獲得充分保障。

香港工業總會主席莊子雄指23條立法有必要性。（香港工業總會提供）

工總主席：23條立法有必要性

另外，工業總會主席莊子雄也撰文指，《基本法》23條立法自2003年撤回後擱置逾20年，期間香港社會秩序經歷2019年嚴重衝擊，大幅影響投資意欲，本地工商界深刻體會到23條立法的必要性及迫切性。

他指，除了間諜行為相關罪行外，諮詢文件建議的五類罪行，如叛國、叛亂、煽惑叛變等，除要證明犯罪行為外，也必須證明有危害國家安全的意圖才能定罪，因此，從事正當生意的企業及和普通市民，很難誤觸禁區。

他指，《基本法》23立法畢竟是重大的新法例，商界自然關注應如何配合，對立法建議會有一些疑問絕對可以理解。但他指，涵蓋第23條中「分裂國家」及「顛覆中央人民政府」的《香港國安法》生效至今近四年，未聞有企業單單因與涉案的個人或企業進行過正當商業活動而遭到檢控，可作為一個參考。