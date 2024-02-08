農曆新年｜初三初四急症室求診高峰　醫管局：退款非為了轉走病人

農曆新年長假期是公營醫療服務高峰，醫管局總行政經理（聯網運作）李立業指出，根據過往慣例，年初三、初四及長假期後的一星期將會是市民到急症室求診高峰期，當中老人家更是主流，為此，醫管局推出連串應對方案，包括增加急症室支援、社區支援，以及今年新推行的急症室服務特別退款安排。李立業強調，退款是利民安排，方向上不是用作減少急症室求診人數，亦非鼓勵將病情較輕病人轉走。



李立業表示，按以往數據推算，今年求診高峰都將會是年初三初四及長假期後段，醫管局已撥款8億9000萬到聯網支援基金用作特別酬金，以增加急症室及病床的醫護人手，特別是老人科。

李立業重申，今年試行的急症室服務特別退款安排，主要目的為便利市民，讓市民可在年三十至年初九期間，在診症前及登記後24小時內申請退款，但這不代表市民在急症室24小時都不能看診，方向上亦不是用作減少急症室求診人數，也非鼓勵將病情較輕病人轉走。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，根據以往數據推算，今年的求診高峰都將會是年初三四及長假期的後段。（陳葦慈攝）

將加配人手到安老院作外展服務支援並提供遙距醫療服務

九龍中醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管李艷珠則表示，農曆年間社區支援十分重要，將加配人手，到安老院舍的長者外展服務支援，以及提供遙距醫療服務。

普通科門診初三初四提供全日服務

普通科門診服務在農曆新年假期，亦將由14間增至18間，在年初一至年初四提供共8000個診症名額，較去年增加25%。由於過往年初一二的預約名額只有約8成，沒有滿額現象，故普通科門診在年初一二將提供半日服務，而針對年初三四的求診高峰，屆時將提供全日服務。非緊急及次緊急的市民可善用普通科門診服務，以分擔前線急症室的壓力。

至於18區中醫診所亦將在農曆新年假期，特別加開政府資助中醫門診服務，提供約1800個籌額。

市民如對農曆年間的醫療服務資訊有疑問，可到HA Go、醫健通，或直接前往地理資訊地圖的網頁，查看普通科門診及中醫診所的服務安排。

最後，李立業和李艷珠表示自1月中，香港已踏入流感季節，雖現時新冠肺炎和流感感染率仍是穩定，分別維持在約10%和7.4%，但農曆新年間天氣轉涼，病毒或將活躍和反覆，因此呼籲市民，尤其是高風險人士盡早接種疫苗，因疫苗在接種後2星期才能產生抗體。