4名美國前駐港總領事關注黎智英案　政府：妨礙司法言論或犯法

黎智英案正在審理，控方指多名外國政要與黎智英「串謀」，或黎擔任他們的「外國代理人」，當中包括美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）。4名美國前駐港總領事撰文關注案件，又指「持續關注這種可怕的情況很重要」。



特區政府表示，對於4名美國前駐港總領事發出聯合聲明，以及美國駐港總領事館轉發，表示堅決反對和強烈譴責。



壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案件12月18日起開審。（資料圖片/林靄怡攝）

前領事指閱讀黎智英案時非常沮喪和擔心

今日4名美國前駐港總領事在《華盛頓郵報》撰文，形容讀到黎智英案以及受尊重和經驗豐富的前任領事郭明瀚被「誹謗為同謀」時，感到非常沮喪和擔心，又認為黎智英因正常新聞工作而受到審判，玷污了香港曾經擁有的聲譽。

4名美國前駐港總領事包括穆亦樂（Richard W. Mueller，1993年6月至1996年7月駐港）、包潤石（Richard A. Boucher，1996年8月至1999年7月駐港）、祁俊文（James R. Keith，2002年8月至2005年4月駐港），及楊甦棣（Stephen M. Young，2010年3月至2013年7月駐港）。

黎智英（資料圖片/李澤彤攝）

特區政府發言人指：「任何國家、組織或個人企圖利用政治力量、媒體或任何其他手段干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人不能獲得應有的公平審訊，都是破壞香港特區的法治的行為，應受譴責。發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。」

發言人強調：「香港執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。倡議某些人或組織不應就其違法行為受到法律制裁，等同給予其犯法特權。這完全違反法治精神。」

特區政府強烈敦促美方及該等前總領事認清事實，立即停止干預香港特區內部事務和香港特區法院行使獨立審判權。