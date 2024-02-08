4名美國前駐港總領事關注黎智英案　外交部駐港公署強烈不滿

黎智英案正在審理，控方指多名外國政要與黎智英「串謀」，或黎擔任他們的「外國代理人」，當中包括美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）。4名美國前駐港總領事撰文關注案件，又指「持續關注這種可怕的情況很重要」。



外交部駐港特派員公署發文，為4名美國前駐港總領事撰文表示強烈不滿和堅決反對，指他們「為反中亂港分子黎智英撐腰張目、開脫罪責」，又指美國駐港總領事轉發文章是公然干預香港司法、插手香港事務和中國內政。



黎智英。（路透社/資料圖片）

前領事指讀事黎智英案時非常沮喪和擔心

今日4名美國前駐港總領事在《華盛頓郵報》撰文，形容讀到黎智英案以及受尊重和經驗豐富的前任領事郭明瀚被「誹謗為同謀」時，感到非常沮喪和擔心，又認為黎智英因正常新聞工作而受到審判，玷污了香港曾經擁有的聲譽。

公署稱黎智英是外部反華勢力的代理人

外交部駐港公署發言人表示，香港《基本法》和《國安法》明確保障香港市民依法享有的廣泛權利自由，包括言論和新聞自由。但權利自由不是違法犯罪的擋箭牌。發言人稱，「黎智英是反中亂港事件的策劃者和煽動者，是外部反華勢力的『代理人』和『馬前卒』，是香港亂局的幕後推手。」對黎智英依法審判事關國家安全和法律尊嚴，根本不是少數外部勢力粉飾的「言論和新聞自由」問題。香港特區執法部門秉公辦案，司法機關依法審理，於法有據，天經地義。

發言人指，黎智英案已進入司法程序，任何外部勢力無權對案件說三道四。「一些外部勢力花樣百出為黎智英開脫說項、包庇美化，詆譭施壓特區政府，公然干預特區司法，嚴重違背法治精神，嚴重違反國際法原則和國際關系基本準則，是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。」