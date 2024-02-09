李家超行沙田年宵市場　小女童問：點樣可成為好似你咁優秀嘅人？

今日（9日）是年三十晚，行政長官李家超早上到沙田源禾路年宵市場逛花市。他逗留大約40分鐘後，向香水港市民拜年，祝願市民在甲辰龍年龍精虎猛、身體健康、事事順利！他又指今年大家脫下口罩，終可見到市民笑臉，又指今年桃花早開 象徵早開早富。



一位小女童更問李家超：「點樣何以成為好似你咁優秀嘅人？」讓李家超開懷大笑回應稱：「一年之計在於春」要在新一年有新目標、超越自己。



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李家超在離開年宵市場前，稱迎來龍年代表吉祥有活力，祝大家龍精虎猛、事事順利、身體健康。他表示今年來體會沙田花市，上年到維園開也很心，但當時因為仍要戴口罩關係，只能從眼神看到大家開心，但今年：「真正看到大家笑口常開、很開心」。今年他相信桃花早開是花開富貴、早開早富，希望大家身體健康。

祝願市民家肥屋潤 心想事成

他又希望打工仔工作順利，大家家肥屋潤，愉快心情過春節。他指今年農曆新年期間，政府在交通、關口有特別安排，相信人多，希望大家在喜慶節日都保持秩序。

他續指，年初五同時是情人節，將有一個名為Chubby Hearts的活動，在不同地區飄揚起充滿愛心的大型心形裝置，讓大家「打卡」。還有「18區日夜都繽紛」希望在不同日子安排一些活動，讓大家過一個喜氣洋洋的龍年。最後，他祝各行業，包括新聞記者朋友心想事成。

小女孩讚優秀 李家超：一年之計在於春

李家超約於早上十一時零四分抵達源禾路年宵市場，民政及青年事務局局長麥美娟等一行人在場迎接，李家超先聽取食環署署長楊碧筠介紹年宵的安排。他指：「最重要大家開心」又稱自己過去是晚上去行花市，他又不斷向沿途圍觀的市民揮手打招呼。

他途中遇上一名與家人逛年宵的女童，李家超即問對方最愛甚麼花？最愛的科目，女童則回應稱玫瑰、最愛是英文科。女童更反問李家超：「點樣可以成為好似你咁優秀嘅人？」李家超滿臉笑意回應稱，新年要有目標，超越自己：「一年之計在於春，要為未來做好計劃」。

當女童又表示將要參與奧數比賽，李家超回憶自己讀書時，幸好得啟蒙老師指引，斷言小女童將來：「一定叻過我」。他又問小女孩新年期間有甚麼活動，聽到對方稱會看花車巡遊時，李家超回應道：「今年花車巡遊一定畀過去精彩！」

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花530元購優雅蘭花和高潔的火百合

之後，李家超又與一個蘭花攤檔檔主閒談，李指蘭花很優雅，稱要挑選一盤蘭花送母親。該盤蘭花售價328元，李家超付上330元，指寓意：「生生猛猛」。李後來再以200元購入6枝火百合花，他指火百合十分高潔。

蘭花攤檔的關先生說，李家超較了解蘭花，禮賓府蘭花很多，又很喜歡蘭花，蘭花寓意幸福美滿，又認為李家超為人友善親民。關又指今日人流不少，生意不錯，但可能天氣潮濕又凍，市民暫時不太想外出，期望稍後天氣好轉，人流土增加。而百合花檔檔主王小姐說，李家超買火百合花給媽媽，火百合代表純潔，認為李家超十分孝順和隨和。

他在年宵市場遇上多名小童，均呼籲他們要孝順父母，一名有200度近視十歲女童向他展示自己繪畫的蘭花，更要求李家超簽名留念，李家超欣然接受：「咁榮幸！」李家超又教小女孩保養眼睛之道：「要夠光、要休息」，他搓一搓雙手，示意用手掩雙眼：「如果有時間練氣功，隻手有氣可以養眼」。

而小女童則說，對於見到李家超感到開心及激動，又指李家超稱讚她的畫畫得不錯，會把他的簽名放在保險箱。

他又與一名女士閒談，指龍年象徵吉祥，祝願大家身體健康！他又稱對龍年願景正面，但需要市民同心合力。