2024龍年｜李家超：新一年團結社會　完成23條立法　全力拼經濟

行政長官李家超表示，新一年會團結社會，完成《基本法》23條立法的工作。他又指，完成相關立法後，香港社會可全力拼經濟、改善民生，政府「搶企業」、「搶人才」新政策已取得成效，會繼續推進，並發展「總部經濟」，同時培育本地人才，為香港發展增添新動能。



李家超稱冀今年完成23條立法，讓本港可輕裝上陣全力拼經濟、改善民生（李家超FB圖片）

李家超接受《大公報》訪問時指，23條立法的公眾諮詢工作已啟動，政府會詳細考慮各界的意見，盡快完成本地立法，完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制，讓香港無後顧之憂。

他又指，香港已全面復常，社會經濟穩步發展，但面對地緣政治雲譎波詭，外圍經濟變幻莫測，強調香港作為外向型經濟體，必須要居安思危，在完成23條立法後，香港社會可以輕裝上陣，全神貫注拚經濟、拚發展，改善民生。

他強調，政府在財政預算案公眾諮詢期將聽取各界意見，為香港經濟持續發展作全面部署，讓市民能更好分享經濟發展的成果。

李家超又指，本屆政府自上任以來，「搶企業、搶人才」新政策在首年已取得成效，吸引超過30間重點企業落戶香港； 「高端人才通行證計劃」 和各項優化的人才入境計劃已達成引入3.5萬名人才目標的兩至三倍，當局又繼續推進相關政策，並發展「總部經濟」，同時培育本地人才，為香港發展增添新動能，未來一年亦會繼續致力解決醫療、教育等民生問題，並提速提效建屋造地，加快市區重建和釋放土地發展潛力。