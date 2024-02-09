美斯之亂｜Tatler終回水五成　鄧家彪：苦主接受但難忘被辜負

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）沒有出場，逾千球迷向消委會投訴要求主辦方Tatler Asia「回水」，Tatler今日公布向球迷退回門票一半款項，有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。



昨日到小額錢債審裁處要求Tatler Asia一周內「回水」，否則組織苦主入稟索償的工聯會立法會議員鄧家彪表示，苦主明白到入稟需時，故基本都接受50%「回水」的補償方式。他本人則不會忘記美斯辜負香港球迷，但認為政府仍需繼續推動盛事經濟。



美斯缺陣惹爭議。(資料圖片)

鄧家彪：苦主接受有誠意補償

鄧家彪表示，苦主基本上接受50%「回水」，皆因司法行動需要時間，農曆新年假期間，大家都接受有誠意的補償，並希望事件告一段落。他又稱本次港府都有協助調解，惟日後盛事經濟浪接浪，應該加強制度監管，避免再次出現貨不對版情況。

鄧家彪（中）已向TATLER發掛號信要求七日內向球迷「回水」（鄭子峰攝）

市民有保障 出聲有回應

他本人則不會忘記美斯辜負球迷表現，惟表示不應因為「一個衰人」就影響盛事經濟發展。此外，他表示本地事件令市民覺得香港有保障，最起碼「出聲有回應」。

鄭泳舜指退款是負責任做法。（會議直播截圖）

鄭泳舜歡迎安排 政府、購票平台需協調退款

大型體育活動事務委員會副主席、民建聯立法會議員鄭泳舜指，美斯在港缺陣在日上場事件蘊釀多日，對安排表示歡迎和認為是負責任的做法，理解可能是最大的退款額，認為之後政府和購票平台要協調退款安排，特別是遊客的資訊比較少。

他又指希望事件不會讓人對體育盛事失去信心，要累積和總結經驗，防止同樣事情發生，包括政府之前提出的檢討M品牌的審批程序。

林健鋒表示賠償方案可接受。（資料圖片/林靄怡攝）

林健鋒：賠償方案可接受 冀球會合理及有誠意交代

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒認為，主辦單位向觀眾退回門票一半款項的做法回應了市民訴求，賠償方案可接受。他形容政府在事件中積極協調及反映民情，希望國際邁亞密能盡快就事件作出合理及有誠意的交代，讓事情告一段落。

議員認為國際邁阿密及美斯仍需交代

立法會議員田北辰則認為，「回水一半」只是最低要求，是「少少補償」，惟始終美斯在日本的表現難令人釋懷。他認為以後政府需謹慎，並認為國際邁阿密需要再解釋。工聯會立法會議員陸頌雄稱，方案不完美，勉強可接受，要求國際邁阿密及美斯本人，對球迷的訴求，作出有誠意的實質回應。

李梓敬認為或涉及外國力量 倡繼續要求執法部門調查

同樣歡迎安排的新民黨立法會議員李梓敬認為，對於部份訪港旅客而言，錢銀損失、感傷受害及對香港旅程不愉快的印象，並非金錢可以彌補，又說由於「美斯齋坐」事件迷離，或許涉及外國力量介入令香港難受。李梓敬收到十多完個案，建議作出投訴的市民，繼續要求執法部門調查，力求找出真相及警醒將來的盛事活動舉辦者，行事必須負責任。

吳傑莊認為主辦方臨危勒馬的做法是明智之舉，符合社會各界的期望。（吳傑莊Facebook）

吳傑莊指做法是明智之舉 符合社會各界的期望

選委界立法會議員吳傑莊認為主辦方臨危勒馬的做法是明智之舉，符合社會各界的期望，他指特區政府一直以來積極推動及宣傳香港國際城市和盛事之都的定位，在多個國際性活動提供支持並歡迎所有來港的活動、機構和旅客，在處理今次事件亦表現高效，急市民所急，負責有為，期望未來全球各行業盛事繼續來港合作，共同推動香港盛事經濟的發展。