美斯無出場｜鄧家彪限時Tatler一周內回水　否則組織苦主入稟索償

阿根廷「球王」美斯(Lionel Messi) 領軍的國際邁亞密CF（Inter Miami CF），周日（4日）與港隊進行表演賽，惟美斯全程「齋坐」，引發球迷不滿要求「回水」。工聯會立法會議員鄧家彪今日（8日）稱收到數十宗求助，並已向主辦機構TatlerAsia發掛號信要求七日內向球迷「回水」，否則會協助苦主入稟索償。



不過，他也坦言必須由苦主各親自入稟小額錢債審裁處。



美斯「齋坐」風波，因他昨日（7日）在東京與日本球隊神戶勝利船後備上陣，更有靈活走動及射門，踢足30分鐘，導致在本港又再次鬧得熱烘烘。而周日表演賽的本地主辦機構TatlerAsia早前僅宣布撤回政府資助申請， 並惟無回應球迷「回水」的訴求。

工聯會立法會議員鄧家彪今日（8日）偕同多名區議員，到小額錢債審裁處外表示，已經向TatlerAsia發出掛號信，要求TatlerAsia在7天內向消費者退回門票價錢、道歉及公開與國際邁亞密CF的協商細節，否則會循民事訴訟程序追討相關損失。他表示已經收到數十宗求助，會協助苦主整理資料，但苦主仍需要親身入稟。

質疑主辦方違反商品說明條例

鄧家彪認為TatlerAsia涉嫌違反《商品說明條例》，首先TatlerAsia網頁列明「很高興能邀請到全明星陣容的足球巨星，包括創紀錄的八次金球獎得主、阿根廷世界盃冠軍隊長美斯」，及其官方票務合作夥伴KLOOK亦在售票網站中列明「屆時大家除了可以欣賞球王美斯出神入化的球技」。他指，宣傳手法讓消費者及球迷認為美斯會親自下場，認為最終有違商品說明條例中「作出虛假說明」。

美斯有傷？ 鄧家彪：玩弄市民觀感

其次，鄧家彪認為TatlerAsia聲明與美斯所述不同。TatlerAsia稱賽事上半場結束後，接到國際邁阿密管理層通知指美斯因傷無法出賽，但美斯2月6日出席日本一場賽前記者會時明確表示，「磁力共振顯示沒有受傷，惟個人感到不適」，他認為兩者的差異予人有玩弄香港市民的觀感。

第三，2月7日國際邁阿密CF在日本的表演賽中，蘇亞雷斯、美斯在賽場上的表現不像受傷或無法上陣。鄧質疑TatlerAsia與國際邁阿密CF之間的協議容許美斯無條件和無需交待可以不出場、不作賽。

苦主要親自入稟

鄧家彪指出，本次賽事令全港市民感到失望，本次門票昂貴，惟賽事「貨不對辦」，令消費者權益嚴重受損，故要求主辦機構一星期內退款及道歉。不過，他指出香港沒有集體訴訟，苦主仍須親自持門票到法院入稟，但如果類似個案數以萬計，法庭有可能分類集體訴訟，工聯會會協助整理資料。