盧寵茂、李夏茵年廿八到醫院手術室探班　着手術袍食湯圓

醫務衞生局局長盧寵茂和副局長李夏茵年廿八晚到瑪麗醫院手術室探班，與老拍擋和年青新力軍一同食湯圓、慶團圓。穿着手術袍的盧寵茂一邊食湯丸、一邊分享與李夏茵兩人當年合作做肝移植手術時的趣事，又提到以往經常通宵達旦做手術，離開醫院經已天亮，很理解醫護工作並不容易，但同時在治病救人的過程中感到工作充實和滿足，勉勵同事繼續努力。



年廿八晚上10時，瑪麗醫院的手術室依舊忙碌，燈火通明，有剛完成兩個開腦急症的5名神經外科醫生，也有正等待着下一個緊急開腹手術的3名外科醫生，加上3名麻醉科醫生、3名當值骨科醫生和十多名手術室護士，人氣鼎盛。趁着他們休息時間，盧寵茂和李夏茵來到茶房和大家一起食宵夜。

帖文指，舊地重遊的盧寵茂倍感親切，一邊食湯丸、一邊分享與李夏茵兩人當年合作做肝移植手術時的趣事，又提到以往經常通宵達旦做手術，離開醫院經已天亮，很理解醫護工作並不容易，但同時在治病救人的過程中感到工作充實和滿足，勉勵同事繼續努力。

盧寵茂和李夏茵衷心感謝所有醫護人員的付出，守護着市民健康。送兔迎龍，又指「龍」代表堅強和吉祥，祝願在龍年全體醫護人員工作順利，萬事如意，龍「瑪」精神。