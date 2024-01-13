急症室收費｜盧寵茂否認加價因政府財赤　稱千百個理由檢討收費

政府計劃檢討公立醫院急症室收費，包括考慮增加第四及五類次緊急和非緊急病人收費等。醫務衞生局局長盧寵茂今（13日）表示，醫療資源配置是「一盤棋」，強調非因政府財政問題而想向市民「攞錢」，而是現時急症室醫護須處理六成次緊急或非緊急病人，重申「有啲整親少少手指，生暗瘡、痕都嚟」，致未能集中資源照顧緊急病人之餘，納稅人也要為該些非緊急病人「埋單」。



盧又強調醫療服務收費本來就每年檢討一次，上一次調整急症室收費已在2017年，認為社會必須正視及討論問題：「政府有千百個理由去處理呢個（急症室收費）問題，但某些人因個別理由覺得唔好討論、唔好講，呢個係我哋必須要理性討論。」



盧寵茂今早在電台節目回應調整急症室收費事宜，指政府須規劃好資源，形容醫療資源配置是「一盤棋」，又反駁政府因財赤而要向市民「攞錢」的說法，強調政府在公營醫療開支是每年上升，單單基層醫療藍圖在2023/24年度已投入超過200億元，興建地區康建中心及推行慢病共治計劃。

他指政府希望推「一人一家庭醫生」，建議輕症市民先看家庭醫生，故相對要有所配合，其中一項便是整體檢討醫療收費，包括急症室。他重申檢討收費是常規工作，是每年檢討一次，急症室上次調整收費已在2017年，認為現時整體檢討是合理及有需要。

醫衞局局長盧寵茂。（歐嘉樂攝）

次緊急、非緊急病人佔六成 大部份毋須去急症室

盧寵茂表示，急症室來者不拒，不需預約也不設名額，高峰時每日要處理約7000病人，難免出現不恰當使用情況，「第四、五類病人好多，講提供水、洗手間服務，清潔工都要多啲，冷氣又要多啲，病人問幾時輪到我，監察嘅同事都要人，對醫護有好大壓力。」

他指現時第四至五類病人佔六成，當中大部份不用去急症室，「整親少少手指、發燒、屋企冇哂藥想攞藥……甚至生暗瘡、痕個啲都嚟」，令資源運用不恰當。他指目標是95%第二類病人可在15分鐘內看醫生、90%第三類病人在30分鐘內看診，但目前做不到，只有70%至80%，倘可減少第四及第五類病人，醫護便可集中提升第二及第三類緊急病人的服務。

六成病人嚟睇真係好輕微，講緊整親少少手指、發燒、屋企冇哂藥想攞藥，甚至 生暗瘡、痕，問題已有幾星期，突然諗到就嚟睇。 醫務衞生局局長盧寵茂

他說，急症室醫護是一門專業，不應似普通科門診般服務，又提到近日到明愛醫院視察，見到一名年青醫生正受訓，該醫生原本是讀全科，但想參與挑戰性急救工作而入急症專科培訓，「好開心有年青醫生唔怕辛苦，但如果咁有熱誠係專科日日坐，但六成嚟嘅人好輕微……對佢專業係好大打擊。」

盧寵茂續稱，不少市民覺得到急症室「180蚊全包」，私家則要400元，但據2022數字，每名急診室病人的成本是2400元，而該筆費用由納稅人繳付，故須作出檢討。

大家以為好平嘅同時，納稅人係畀緊錢，400、500蚊可處理嘅嘢，但因為話方便同係權利，就畀啲人入急症，代價變咗個2,400蚊負責畀全港市民埋單，係唔可以持續落去。 醫務衞生局局長盧寵茂

流感高峰期維持至二月底、三月

他表示，社會必須正視及討論問題，「政府有千百個理由去處理呢個（急症室收費）問題，但某些人因個別理由覺得唔好討論、唔好講，呢個係我哋必須要理性討論。」

另外，香港現時正值流感高峰期，盧寵茂稱流感及新冠個案均有所上升，政府正嚴陣以待，預料流感高峰會維持維持10星期或以上，至二月尾、甚至三月，提醒市民要提高警剔，盡快接種流感及新冠疫苗，並保持個人衞生及按情況配戴口罩，醫管局在假期期間會加強服務。