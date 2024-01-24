何永賢「過渡房屋學童身心更健康」論　鄧家彪邀盧寵茂驗證診斷

立法會大會今日（24日）討論「促進兒童醫療服務發展」無立法效力議員議案，工聯會立法會議員鄧家彪提到在劏房、不適切住屋成長的學童，大部分都有眼乾等視力問題，引述房屋局局長何永賢稱劏房搬至過渡房屋的學童身心更開朗、健康的說法屬「直覺講法」，促醫務衞生局局長盧寵茂從醫療方了解學童健康情況。



鄧家彪。（資料圖片/盧翊銘攝）

鄧家彪：何永賢常分享搬去過渡房屋健康啲 望盧局長實證

鄧家彪表示，工聯會一直關注劏房戶、不適切住屋對兒童身心發展有影響，他引述明愛於2021年發表的調查報告，稱疫情下有多名劏房學童每日只能在八十至百呎的地方「睇手機、做功課」，當中有八成學童出現眼乾等視力問題。他認為，劏房環境惡劣、衛生問題明顯，建議政府多從健康角度制定政策，為劏房戶學童做身體健康檢查，「反過來說，而家何永賢局長經常分享，由劏房搬去過渡性房屋嘅細佬仔身心開朗好多、人都健康啲，呢啲直覺嘅講法，希望透過盧局長帶領醫療團隊去做醫療嘅實證、診斷一下，係咪經得起考驗。」

林順潮。（資料圖片/盧翊銘攝）

林順潮倡政府資助學童購買眼鏡

林順潮又表示，衞生署學生健康服務發現，有18%六歲學童患近視，十二歲的比例急升至62%。他指，對近視、遠視的學童來說，眼鏡是不可或缺的，但有家長為節省開支，不會帶學童每年驗眼、換眼鏡，甚至有家長網購眼鏡，反而增加學童未來患上眼疾的可能性，建議政府資助學童購買眼鏡。

盧寵茂表示，兒童健康絕不是有病「搵小兒科」那麼簡單，強調港府在兒童醫療保健上投入大量資源。（盧翊銘攝）

盧寵茂：兒童健康絕不是有病「搵小兒科」

盧寵茂表示，兒童健康絕不是有病「搵小兒科」那麼簡單，強調港府在兒童醫療保健上投入大量資源，提供全方位一條龍服務，「由BB仔喺佢哋媽媽個肚入面，到佢哋喺醫院到發出第一次嘅喊聲，然後學行、講嘢再著起校服享受校園生活，政府係以一個普及、早預防、早發現、早治療嘅策略去畀我哋未來嘅主人翁健康成長。」