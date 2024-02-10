陳國基到林村許願及關口視察　稱政府施政會秉持四個「心」

今日（10日）是大年初一，政務司司長陳國基到大埔林村出席香港許願節的祈福點燈儀式，並與海關關長何珮珊和入境事務處處長郭俊峯視察深圳灣口岸，探訪前線工作人員。他預料大批市民和旅客進出香港，呼籲新年期間訪港的旅客預早計劃行程。



在新一年，陳國基表示，政府施政將繼續秉持四個「心」字，亦是他在今年許願節許下的願望，包括決「心」堅定，守護國家安全；信「心」十足，吸納多元人才；齊「心」一致，扶持基層群眾；民「心」為本，完善地區治理。



陳國基（右二）探訪關口工作人員。（陳國基FB）

提醒市民延長通關時間

陳國基指，今日到大埔林村出席香港許願節的祈福點燈儀式，向廣大市民送上新春祝福。及後聯同何珮珊和郭俊峯視察深圳灣口岸，探訪當值的海關、入境事務處和警務處前線人員，並了解口岸在農曆新年假期的部署和運作情況。

他指出，今年是香港迎來全面復常後首個農曆新年假期，預計將有大批市民和旅客進出香港旅遊和探親，提醒深圳灣口岸一連五日實施24小時通關，而羅湖口岸繼昨日年三十後，亦會在年初二延長服務至翌日凌晨2時。

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呼籲旅客提早規劃行程

對此，他呼籲在新年期間訪港的旅客預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段或凌晨時分經陸路口岸離港，並表示政府各相關部門會保持緊密溝通，做好一切籌備和協調工作，確保各管制站運作有序順暢。