美斯之亂｜歎事件升至政治層面　曾俊華：無可避免影響港國際名聲

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊於香港大球場上周日（4日）進行表演賽，惟美斯阿根廷球王美斯（Lionel Messi）最終沒出場，三日後卻在日本上陣近30分鐘，其間又扭又射，事件鬧得滿城風雨，最終在前日（9日）主辦方Tatler公布退款，事件才暫告一段落。



前財政司司長曾俊華亦為當日大球場的球迷之一，更與前特首曾蔭權「拍住上」。曾俊華今日（11日）他在社交平台就事件表態，指他與同場大部分球迷一樣對美斯無上場非常失望，自己亦有在場叫大叫「回水！」，但就認為如果「郁下」就提升至政治層面，就無可避免會影響到香港國際間名聲。



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偕曾蔭權夫婦入場捧美斯場

美斯在上周日國際邁阿密對港隊表演賽中齋坐惹起爭議，港府亦就事件頻頻發聲明，要求主辦方及球會就事件交代。前財爺曾俊華亦為當日大球場的球迷之一，其今在社交平台亦就重提事件，指自己當日亦「好神心」提早入場，而在下午兩時多大球場已差不多坐滿，而除香港人外，他亦發現坐在身旁的觀眾不少是操普通話的市民，相信是特別從內地來香港，希望可以一睹美斯風采。

他續指，雖然覺得門票相當貴，但係難得難得美斯再來香港，加上可能是自己最後一次可以親眼看他在球場上演出，故仍很幸運可以與同其他香港朋友一同參與此盛事，包括坐在自己身旁的「老友記」前特首曾蔭權及其太太，而由於曾蔭權本來就很愛看足球，故當日他都看得十分投入。

本來係大家非常支持同喜歡嘅盛事，最後喺噓聲下收場，仲要演變成國際事件，好事變壞事，點解好似近年屢見不鮮呢？不過，如果郁下就將事件提升至政治層面，咁就無可避免，一定會影響到香港喺國際間嘅名聲啦，呢方面我哋係要留意嘅。 前財政司司長曾俊華

曾俊華大叫：回水

賽事開場後，上半場港隊在輸咗一球情況下板平，他指大家心情都非常興奮，並熱切期望美斯可在下半場出場，惜事與願違，到完場前十分鐘，美斯仍穿著外套，故一眾球迷包括自己在內亦終於頂不順大叫「回水！」

他直言，沒有一刻想過美斯不會下場，甚至一句說話都沒有說過，指自己與同場大部分球迷一樣非常失望。主辦單位最終決定退還一半票價，他認為雖然可令失望嘅球迷「冇咁谷氣」，但無法看到美斯落場獻技的遺憾就無法彌補。

好事變壞事 屢見不鮮

他又指，近年不少市民支持同喜歡的盛事，最終都以失望告終，「點解好似近年屢見不鮮呢？」但就對於事件提升至政治層面，認為無可避免一定會影響到香港在國際間的名聲，提醒此方面要多加要留意。