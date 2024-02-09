美斯之亂｜Tatler回水一半　部份議員未接受解釋　促執法部門嚴查

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）沒有出場，Tatler今日（9日）公布向球迷退回門票一半款項，有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。不過，仍有不少議員未滿意Tatler安排，分別促Tatler及美斯再解釋，另有議員認為涉及外國力量，促執法部門繼續調查。



田北辰（資料圖片）

「回水一半」是最低要求 不能解決所有問題

立法會議員田北辰在社交平台指，「回水一半」是最低要求，僅算「少少補償」，認為美斯在日本的表現難讓港人釋懷，質疑為何幾日間從未能出場，變為30分鐘上場及有活躍表現。他強調，「回水一半」並不能解決所有問題，稱政府要對舉辦盛事更謹慎；主辦方合約要完善，觸發逃生條款要有補救措施。此外，他表示國際邁阿密及美斯的解釋難以令人信服，始終需要提供合理解釋。

李梓敬。（歐嘉樂攝／資料圖片）

李梓敬認為或涉及外國力量 倡繼續要求執法部門調查

同樣歡迎安排的新民黨立法會議員李梓敬認為，對於部份訪港旅客而言，錢銀損失、感傷受害及對香港旅程不愉快的印象，並非金錢可以彌補，又說由於「美斯齋坐」事件迷離，或許涉及外國力量介入令香港難受。李梓敬收到十多完個案，建議作出投訴的市民，繼續要求執法部門調查，力求找出真相及警醒將來的盛事活動舉辦者，行事必須負責任。

陳穎欣。（張浩維攝／資料圖片）

陳穎欣認為要嚴查是否涉嫌失實陳述或詐騙

工聯會立法會議員陳穎欣則表示，退款50%顯示Tatler已盡最大努力和誠意，回應社會各界的訴求，又認為政府部門及消委會一直協調促成退款方案，反映政府非常重視今次事件，亦盡了最大的努力為受影響球迷、市民爭取公道。

陳穎欣認為，政府應繼續嚴查事件，審視是否有人或公司涉嫌失實陳述或詐騙，並應要求相關主辦方、大型體育活動事務委員會到立法會相關事務委員會詳細交代事件，跟進調查報告內容。