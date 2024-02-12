抗議華府官員晤4名遭通緝港人　民建聯：停止干預香港「小動作」

今日是大年初三，繼續有團體到美國駐港總領事館抗議。民建聯約十多人不滿美國國務院亞太事務助理國務卿康達與4名涉違《香港國安法》而遭緝的港人見面，批評華府會高調宣傳相關會面，譴責美方對香港警方依法採取緝捕行動肆意抹黑。



民建聯斥美方官員的惡劣行徑，反映他們在人權法治問題上的虛偽和雙重標準。該黨更促請華府終止干預本港法治的「小動作」。由於今日是假日，美國駐港總領事館無派人接信，民建聯只能把抗議書放在總領事館門外。



民建聯十多名代表在立法會議員帶領下作抗議。他們指，郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷及邵嵐涉嫌危害國家安全，香港警方依據法律對他們進行緝捕，完全符合國際法及國際通行慣例。然而，美方官員竟然完全丟棄法治和道德底線，公然與通緝犯會面，甚至為他們 「鳴冤」 ，嚴重干預中國內政事務，粗暴踐踏法治精神。

民建聯強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預。任何尊重法治，遵守國際法及國際慣例的國家都不應包庇犯罪分子，更不應做犯罪分子的避風港。

民建聯強烈要求美方官員必須切實尊重中國主權和香港法治，終止一切干預中國內政和香港法治的 「小動作」。民建聯重申，全力支持特區政府對任何竄逃海外的危害國家安全人士追究到底，採取一切可行方法緝捕他們，不能讓這些反中亂港份子逍遙法外。