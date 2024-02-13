5日內兩赴美領館抗議 　愛港大聯盟撕美國國旗：垃圾怎麼處理？

愛港大聯盟總會今日（13日）再到美國駐港總領事館抗議，譴責美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）日前接見四名被港府懸紅通緝涉違《香港國安法》的港人，要求美國譴責康達，並驅趕該四名港人回港受審。



其中，一名帶普通話口音的男子更撕毀美國國旗：「垃圾、垃圾，這垃圾怎麼處理，垃圾桶呢？」



+ 5

愛港大聯盟總會上周四（8）曾到美國駐港總領事館抗議，事隔5天後的今日（13日）再到總領事館前抗議。總會形容被港府懸紅通緝的郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷、邵嵐是「喪家之犬」，向四人隔空喊話：「人必先自侮，而後人侮之，天作孽尤可恕，自作孽不可活。」

總會續指，一班破壞香港法治，勾結國外勢力的人，公然違反《香港國安法》，蔑視香港司法制度，四人潛逃國外，而康達則罔顧國際慣例，接見四人，斥其行徑有失法治倫理及精神，更形容康達利用「身體語言」挑釁中國香港的國安法，認為做法不智及有失外交應有的節制。

總會發言人宣讀聲明後，帶同成員大聲呼叫口號「美國官員、包備罪犯，粗暴干涉、香港事務」。期間，有數名成員邊喊「垃圾」、「搞事國家」，一邊撕毀寫有「包庇罪犯」、「恥」的美國國旗，又說「你美國唔係出人才嘅，係專包庇香港被通緝，犯國安嘅罪犯」。後來一名帶有普通話口音的男子指著地上被撕毀的美國國旗說道：「垃圾、垃圾，這垃圾怎處理，垃圾桶呢？」

總會上周四（8日）到領事館外示威時，總領事梅儒瑞曾在眾人面前自拍打卡，表示支持行使和平示威的權利。《香港01》上周向總會召集人曹達明查詢時，他卻說示威期間僅見到兩位疑似領事館「職員」、「西裝骨骨」的男士，坦言未認出該「鬼佬」是梅儒瑞。

不過，今日在場所見，梅儒瑞未再現身，總領事館亦因今日是假期，未有派人接收請願信，總會只能將請願信放在總領事館前地下，發言人說道：「搞事國家！如果唔係搞事國家、怕咩出嚟接我哋封信！」