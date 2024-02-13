工聯會為美駐港總領館「開年」　再抗議華府官員接見遭通緝4港人

工聯會在今日大年初四再到美國駐港總領事館抗議，會長吳秋北形容為「為佢開年」，稱嚴厲譴責美國官員公然與被香港警方通緝的外逃反中亂港分子見面，要求美國政府反躬自省、尊崇法治精神，不要再做港獨逃犯的避風港和安樂窩。



吳秋北又促請特區政府從速就《基本法》23條立法，堵塞國安風險缺口。



會長吳秋北指今日(13日)是年初四，和其他代表來到美國領事館「為佢開年」，嚴厲強烈抗議美國官員，勾結被香港警方通緝的逃犯，指行為絕對不能接受，美國有訂立國家安全的法例，勾結逃犯明顯是一種挑釁，呼籲美國當局認清形勢，不要縱容逃犯和犯罪分子危害國家安全和香港安寧的行為，也奉勸反中亂港分子好自為之，做美國走狗永沒好下場，歷史證明只會成為棄子。

他又指，工聯會會在維護國家安全上立場堅定，旗幟鮮明，將繼續秉承愛國愛港宗旨，堅定支持及期望香港政府盡快完成第23條的立法工作，抵禦反中亂港勢力，鑄牢國安防線並促請特區政府就《基本法》23條從速立法，堵塞國安風險缺口。

吳秋北指「美國只會龜縮唔夠膽接信」，於是把抗議信放在總領事館門口。工聯會上周三(7日)亦曾到場抗議。

美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）日前接見四名被港府懸紅通緝涉違《香港國安法》的港人，包括郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷和邵嵐。