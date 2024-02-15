民調：六成二受訪者支持讓港人當解放軍　陳勇：短期內唔容易

民建聯今日（15日）發布「市民認識國家」的民意調查結果，當中六成二受訪者支持容許港人加入解放軍，民建聯建議政府從政策及資源方面，協助民間團體與駐港解放軍聯絡，合辦各項軍旅訓練。



被問到民建聯會否在兩會上向中央提出放寬港人參軍的建議時，身兼港區全國人大代表的立法會議員陳勇表示，有不少熱血青年都有保家衛國之心，中央相關部門亦感受到港人愛國的心，但直言「一國兩制」下：「短期內仍有很多考慮要做」。



民建聯於今年1月4日至1月31日期間，訪問697位12歲或以上人士，就市民認識國家發展進行民意調查，陳勇今日（15日）聯同另外兩位議員同僚林琳和陳永光公布調查結果，發現有六成六受訪者贊成政府資助及鼓勵製作更多國情節目，及重點保護及推廣本港抗戰的設施和遺址。

其中，有198位受訪者表示非常贊成香港市民可以自願加入解放軍，佔整體受訪者的28.4%，表示頗贊成的則有256人，即佔整體受訪者33.9%，合計約62%受訪者贊成或頗贊成容許港人加入解放軍。

雖然有調查顯示不少受訪市民支持讓港人加入解放軍，但陳勇指要從長計議（新華社圖片）

兩會下月初在北京舉行，被問到民建聯會否在兩會上提出容許港人加入解放軍的建議時，陳勇表示知道不少青年人都有保家衛國之心，形容為「熱血青年」，民建聯過往也曾向中央部門反映青年人意願，中央相關部門亦感受到港人愛國的心，不過，在「一國兩制」下要讓港人加入解放軍的安排「唔容易」，認為要從長計議，短期內仍須從多方面考慮。

《兵役法》不適用於本港

內地《兵役法》現時並不適用於本港，若要容許港人參軍，極可能要把《兵役法》寫進《基本法》附件三，否則日後的港籍解放軍，將要面對沒有法律基礎支持的問題。此外，還涉及兩地法制以至公民權利的差異等問題。

解放軍駐港部隊司令員譚本宏（右二）2018年時曾表示，香港青年如欲參軍，或需在港推行《兵役法》。（資料圖片／林若勤攝）

2018年兩會期間，時任解放軍駐港部隊司令員譚本宏回應香港青少年應否參軍時表示，青年有報效國家的意願是好事，但是若要成真，香港可能需就《兵役法》進行本地立法。

林琳建議，政府增加及延長解放軍駐港部隊展覽中心的開放時間，特區官員應主動支援民間團體與解放軍駐港部隊，合辦更多青年軍旅訓練。另外，她又建議政府增撥資源，擴大現有八個紀律及輔助部隊轄下的青年制服團隊規模，並資助民間青年制服團體，務求更有青年有機會參與制服團隊的訓練。

另外，為善用資源說好中國及香港故事，陳永光建議設立「說好中國故事基金」，支持出版業界出版有關推廣中華文化及「一國兩制」書籍，同時在西九文化區等設施舉辦音樂會及文藝表演等活動。

民建聯亦建議籌建「中國共產黨歷史展覽館」及「國家發展及成就館」，但認為選址非重點考量，認為更應該著重展品呈現方式，林琳舉例指可加入「AR」、「VR」等元素，令參觀者有身歷其境的體驗。此外，民建聯倡推出「東江縱隊香港抗戰史蹟遠足郊遊路線」等有香港特色的紅色旅遊路線。