陳家亮卸任中大醫學院院長　踩過界加盟港台做主持｜政壇諸事町

本月初才卸任中文大學醫學院院長的陳家亮有新動向，今天（15日）起加盟香港電台，夥拍前主播方健儀主持醫療健康節目《精靈一點》，每月一次坐鎮節目探討健康話題。陳家亮本身是中大醫院顧問醫生、腸胃肝臟科專科醫生，亦是中文大學醫學院的講座教授，連同最新「踩過界」出任電台主持一職，可謂瓣數多多，卸任生活「都繽紛」。



陳家亮（中）卸任中大醫學院院長一職後，加入香港電台《精靈一點》節目擔任主持。（香港電台提供相片）

陳家亮卸任中大醫學院院長 加盟港台做醫療節目主持

擔任中大醫學院院長達11年的陳家亮，早前接受訪問時提到，本月卸任後需時靜下來回顧及檢視院長生涯，亦希望延續醫生的工作，同時掛心科研發展。他當時說院長經驗「眼光太窄」，若有任何官方委員會職位，他都樂意幫忙。新公職未有著落，新職位已降臨！

陳家亮獲香港電台第一台邀請，主持星期一至五下午1時至3時播出的醫療健康節目《精靈一點》，今天（15日）首集便聯同方健儀主持節目的「健康人物專訪」環節，陳家亮請來共事多年的好友、中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦，分享腫瘤科豐富經驗探索治療技術，「今日我第一次做節目主持人，能夠請到呢位認識廿多年嘅老友兼同事，簡直令我非常之感到光榮」。陳家亮亦在節目中的「醫學會會診日」環節，探討子宮頸短問題，診斷與治療方法。

過往都是接受訪問或客席參與的陳家亮，今次是首次正式做節目主持，大讚方健儀「無得頂」。他說，一個節目背後有很多支援，每次做節目都有得着，例如學到如何控制環境和時間，又能吸收不同醫學領域的新知識。

陳家亮每月主持一集節目

《精靈一點》節目可謂「開正」陳家亮擅長的醫療話題，不過他暫時只會每月主持一集，之後能否「添食」屬未知之數，始終陳家亮瓣數多多，除了擔任電台主持，本身亦是中大醫院顧問醫生、中大醫院腸胃肝臟科專科醫生，以及中文大學醫學院的講座教授。