急症室｜陳家亮稱分級加價或惹爭拗　公院縱壓力大也不可放棄質素

政府計劃調整公院急症室收費，包括上調次緊急及非緊急病人收費至接近普通家庭醫生水平。中大醫學院院長陳家亮引述自己曾見過有中學生上課前來急症室看暗瘡，認為新措施是減少相關濫用，但同意醫療人員總會有「睇錯、睇漏眼」的地方，分級加價或易惹更多爭拗，認為相關方案需要深思熟慮討論。



他又提到，醫學院未來有計劃增加收生至每年400個，認為中大的軟件、硬件已準備好，而400個名額是參考國際其他醫學院的標準。



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政府計劃調整公院急症室收費，中大醫學院院長陳家亮今（18日）出席傳媒茶敘時提到，自己曾見過有中學生上課前來急症室看暗瘡，認為新措施是減少相關濫用，但同意醫療人員總會有「睇錯、睇漏眼」的地方，分級加價或造成更多爭拗，認為相關方案需要深思熟慮討論。他又指，公營醫療機構雖然壓力大，但不可以放棄質素，認為要有足夠健全醫療架構及做好基層醫療的配合。

中大醫學院軟硬件均準備好 迎接學額增至四百個

他又提到，醫學院未來可增至四百個，說中大的軟件、硬件已準備好，舉例獲財委會撥款增建教學科研大樓，而400個名額是參考國際其他醫學院的標準。

他解釋，雖然可以到海外「搶人才」，但最可靠的方法就是栽培自己的人才。對於科大表示有意設立醫學院，他認為，非常支持大學以解決人手問題為目標設立醫學院，又認為每一間大學都有自己的定位。

北上求醫會否挑戰私營市場？陳家亮：咁耐都無北上消費

被問到北上醫療會否對私營醫療造成挑戰，陳家亮笑言，「咁耐都無上過去北上消費，襯放假返上睇下先。」他又指，北上醫療不是壞事，認為本港醫療資源少，很多人未必能及時接受需要的醫療服務。他又指，香港沒能力發展醫療旅遊業，因為地小人多，只能發展高端、高質素的醫療。