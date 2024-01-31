中大醫學院長陳家亮卸任感言：學院精神成就輸在起跑線小子變院長

中大醫學院院長陳家亮今日（31日）結束任期，他在社交平台中撰文，說下筆之時實在百般滋味在心頭，笑言自己由一個兩手空空、輸在起跑線的小子，成為醫學院院長，正好活出中大醫學院的精神「成就不可能」。他讚揚團隊多年來懷著雄心壯志，為醫學院定下多個目標。



另外，中大昨日（30日）亦在社交平台發布兩任院長的同框對談影片，即將接任的中大醫學院院長趙偉仁表示，與陳家亮關係亦師亦友，又爆陳家亮當時很受女同學歡迎。陳家亮即寄言趙偉仁，當遇上意想不到的困難及挑戰，先要回想起自己想做院長的初心，並選擇較難的決定，「嗰個通常都係啱嘅決定，你揀易嗰條路通常都唔係啱嘅。」



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讚揚醫學院團隊以身教活出「敢想、敢試」勇氣

中大醫學院院長陳家亮將在明日（2月1日）卸任院長一職，他撰文讚揚團隊多年來懷著雄心壯志，為醫學院定下多個目標，而團隊多年來亦以身教活出「敢想、敢試」的勇氣，重新定義什麼是「可能」，「縱然不少人抱持懷疑的目光，認為我們在天方夜譚、癡人說夢，但我們憑著初心竭力追夢，因為我們相信只有創新、敢於挑戰現狀，才能開天闢地。」

他笑言自己由一個兩手空空、輸在起跑線的小子，成為醫學院院長，正好活出中大醫學院的精神「成就不可能」，「我有幸能夠在這個崗位上回饋生於斯、長於斯的母校 ，實在是我畢生的光榮。」

他也衷心感謝過去給予的支持及鼓勵的每一位，認為與醫學院一同並肩奮鬥的每個片段將長留於他的心，伴隨他走以後的路，並給他力量克服未來更大的挑戰。他又感謝大學校董會、管理層、每位恩師、前輩及社會人士在過去日子對他的信任、指導及包容，故懷著感恩及謙卑的心，衷心祝願中大醫學院在新任院長趙偉仁帶領下再創高峯，繼續貢獻社會。

中大醫學院昨日（30日）亦在社交平台發布兩任院長的同框對談影片，談到對對方的第一印象。（影片截圖）

陳家亮讚新院長趙偉仁有辦法與「三尖八角」的人相處

另外，中大醫學院昨日（30日）亦在社交平台發布兩任院長的同框對談影片，談到對對方的第一印象。即將接任的中大醫學院院長趙偉仁表示，與陳家亮關係亦師亦友，在學生時陳家亮已經在腸胃科病房帶教，又笑言陳家亮當時很受女同學歡迎，「啲女同學霸晒頭位，個個都話『嘩！陳家亮醫生好有型呀』，男同學被迫企喺後面。」

陳家亮則指，趙偉仁是很隨和、人見人愛的人，即使是「三尖八角」的人，趙偉仁亦有辦法相處。

至於有沒有做中大醫學院院長的錦囊，陳家亮即寄言趙偉仁，當遇上意想不到的困難及挑戰，先要回想起自己想做院長的初心，並選擇較難的決定，「嗰個通常都係啱嘅決定，你揀易嗰條路通常都唔係啱嘅。」