龍年｜新春1200內地團訪港超過疫前　2月上半月累計200萬旅客來港

香港農曆新年假期昨日（13日）年初四結束，而內地春節假期則直至本周六年初八（17日）。政府表示，年初一至初四（10至13日）初步料錄得75萬旅客訪港人次，當中65萬人次屬內地旅客，超過2018年同期的64萬人次；四天內有約1,200內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約4.05萬人，超過疫情前春節黃金周同期的水平。酒店業反映體入住率達到90%。



另外，旅遊發展局亦指，今年1月初步訪港旅客約有383萬人次，相等於2018年同期72%；2月上半月（1至13日）則錄約200萬旅客人次，日均旅客量已達2018年2月全月平均的83%，顯示復甦勢頭持續。



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政府發言人表示，農曆新年假期訪港旅客數目復甦勢頭持續，年初一至年初四總訪港旅客人次初步估計約75萬，當中65萬人次是內地旅客，超越2018年同期的64萬人次。

政府稱，四天內共有約1,200個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約40,500，內地入境旅行團數目及參與旅行團的總人次均超過疫情前春節黃金周同期的水平。

政府稱，訪港旅客足跡遍布香港不同角落，主要旅遊景點包括海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車、昂坪360纜車，以及西九文化區等人流亦非常暢旺，其中個別景點的到訪旅客人數更接近甚至超出疫情前的水平。據酒店業界反映，酒店整體入住率達到90%。

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旅發局亦指，今年1月初步訪港旅客約有383萬人次，相等於2018年同期72%，當中約298萬人次為內地旅客，84萬人次為非內地客，其中47.5萬人是短途客。

該局稱2月上半月（1至13日）則錄約200萬旅客人次，日均旅客量已達2018年2月全月平均的83%，顯示復甦勢頭持續。

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，過去幾天農曆年假期，訪港旅客數目已達到2018年同期水平，符合預期，初一花車巡遊、初二煙花匯演、初三賽馬以至昨日初四新春球賽很受歡迎，大大帶動節日氣氛。