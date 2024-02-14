龍年｜中環海濱雪糕車大排長龍　華北旅客：對港印象停留於舊電影

今日（14日）大年初五，是本港打工仔農曆新年長假「開工日」，不過內地仍在放春節長假。大批內地旅客下午到中環摩天輪一帶，香港名物「富豪雪糕」雪糕車大排長龍，即使要排上半小時仍然有人繼續等候。



有來自北京的旅客就指，對香港仍然停留在電影中的想像，但對訪港仍感興趣；亦有選擇往返港、深兩地的黑龍江旅客稱，香港有許多未曾見過的景色，無奈酒店房價太高，所以選擇即日來回深圳。



北京旅客：以為香港洋溢英式元素 不如想像般繁華

來自北京的高小姐和曹小姐表示，今日是第三天來港，明日就會返回內地。曾在英國留學的二人就指，曾想像香港如舊年代電影般洋溢英式元素，並對香港有一種80年代的濾鏡印象，可惜卻不如想像。

高小姐就補充指，香港雖然「挺好的」，但並不如想像般繁華。她續說，與北京會翻新舊區相比，一些地方如旺角等仍然較舊，可能更符合老一輩的印象；不過若要再選一次，她仍會訪港。

來自北京的高小姐和曹小姐表示，相比依靠小紅書遊港，她們更喜歡靠自己篩選、發掘不同地點。（郭梓謙攝）

港島區酒店貴 改住觀塘區酒店慳錢

曹小姐則提到，二人本來希望住在港島區的酒店，無奈連鎖酒店太貴，所以選擇較便宜的觀塘區酒店。不過她同時指，同樣的酒店房，在北京索價只需一半，慶幸二人沒有花費太多錢，所以仍能負擔。

她們又提到，雖然有看小紅書的訪港攻略，但無刻意到訪「網紅店」，會自己篩選、發掘不同地點，更指這樣比依靠小紅書遊港更為開心。

從黑龍江人來到華南地區旅遊的張小姐就指，本打算在香港住酒店，然而比較過深圳、香港的價格後，最終決定住在深圳，並即日來回兩地，安排兩日後再去澳門。

張小姐又指，香港氣候較黑龍江好，也有很多當地沒有的景色，包括海岸、摩天輪城景等，對她而言相當新奇。