龍年｜楊潤雄指新春旅客回復至疫前水平　致力吸大灣區一程多站客

農曆新年連假本港舉行多項新春活動，多個旅遊景點、交通工具和口岸都逼爆人潮，今日（14日）文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席活動後表示，農曆新年訪港旅客人數逐步回復至疫情前，農曆新年的多個活動均受歡迎，初一、二有不少旅客專程來港，當局會繼續努力，吸引旅客以一程多站的形式，到訪大灣區地區。



今日年初五適值情人節，楊潤在中環出席Chubby Hearts開幕禮後表示，是次項目是盛事基金本年首個資助項目，冀望令大眾感快樂。

他又稱，農曆新年訪港旅客人數已逐步恢復至疫情前，新春多個活動均受歡迎，帶動氣氛，初一、二有不少旅客專程而來，當局會繼續努力，舉辦更多盛事，在旅遊設施多做工夫，吸引更多旅客以一程多站的形式，先來香港再去其他大灣區。

對於澳門年初三花車和煙花活動亦吸引大批旅客到訪，他不認為本港不及澳門吸引，稱不同地方有不同策略。

月初球王美斯在表演場不落場引發球迷不滿，昨日賀歳盃挽回球迷熱情。楊潤雄表示，賀歲盃反映好球賽可推動氣氛，香港希能力辦大型賽事，將來再有同類活動，當局會努力爭取協助舉辦。

他又指，相關活動已籌備，並非為美斯一事「補鑊」，「補鑊係錯誤諗法」，續稱當局有不同類型、內容的盛事，吸引旅客。

就西九財政問題，他稱當局一直與西九合作，在設立時已投入大量資源，並提供很多協助，對方現時有財政問題，會與對方繼續討論如何面對。