Chubby Hearts｜巨心復出　野生捕獲索爆TVB人妻女星打卡仙氣爆棚

受風速影響暫停展出一天的巨型飄浮紅心「Chubby Hearts Hong Kong」，今日（18日）重新飄浮在中環皇后像廣場花園上空，看來「精力充沛」。《香港01》野生捕獲特意前來與紅心「打卡」的藝人陳凱琳，她特意身穿紅衣與紅心「Dress Code」配襯，大讚現場氣氛好，笑稱事前已做足打卡攻略，「我睇咗呢到嘅hashtag（標籤），見到好多人點樣去打卡。」不過，有兩度與紅心「打卡」的市民認為政府宣傳不足，「最好就唔好忽略咗香港人，淨係叫我哋走返去大灣區發展囉。」



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Chubby Hearts巨型飄浮紅心短休復出

巨型飄浮紅心 「Chubby Hearts Hong Kong」2月14日至24日在中環皇后像廣場花園展出，直徑達12米。不過，巨心昨日（17日）因風速超出可承受上限要稍作休息，由兩個3米直徑的細心頂上。休息一天後，今日（18日）巨心「精力充沛」，重新飄浮在中環皇后像廣場花園上空，《香港01》訪問了數位特意到場「打卡」的市民，分享再見巨心的感受。

藝人陳凱琳與巨型飄浮紅心 「Chubby Hearts Hong Kong」打卡圖集：



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陳凱琳配襯紅色Dress Code 旅行回港後急到場打卡

剛旅行後回港的藝人陳凱琳說，得悉「Chubby Hearts Hong Kong」巨心在中環展出後，急不及待穿上紅色衫到現場「打卡」拍照留念，染上紅色頭髮、穿紅色冷衫的她，成功與巨心配襯「Dress Code」。她說知道巨心昨天因風速問題需「稍作休息」，不過她認為無論是直徑12米的巨心，還是直徑只有3米的細心，也是相當漂亮，更大讚現場氣氛好，「今日天氣好好，同埋星期日都有好多小朋友嚟影相，所以現場氣氛真係好好。」

陳凱琳笑言先探路「打卡」 擬再帶兒子到場

非常「有心」的陳凱琳說，事前做足巨心打卡攻略：「我睇咗呢到嘅hashtag（標籤），見到好多人點樣去『打卡』，我又驚嚟到嘅時候洗唔洗有少少距離先影到整個心心，大啲咁樣，所以我都做曬功課」，不過她就不知道巨心今日除了在中環展出，更會在太平山頂「快閃」，笑稱「可能等陣都可以去睇下。」陳凱琳說稍後時間會帶同兩名兒子再到中環「打卡」，笑言「我落嚟探索下個心同現場情況，睇下會唔會太多人先，等間就可能會帶埋佢哋落嚟囉。」

被問到新年願望，陳凱琳希望龍年家人身體健康，她亦祝願《香港01》讀者龍馬精神、身體健康！

早於情人節紅心揭幕日已經與3米細心打卡的市民梁生、梁太，今日（18日）特意到中環一見12米巨心真面目。（文睿攝）

梁生、梁太曾與細心打卡 再訪巨心反而「無咁興奮」

早於情人節紅心揭幕日已經與3米細心打卡的市民梁生、梁太，今日（18日）特意到中環一見12米巨心真面目，二人不斷在巨心前「擺pose」拍照留念，相當甜蜜。梁太說，2月14日情人節當日原本計劃到太子花墟買花，怎料碰巧遇上3米細心展出，感到十分驚喜，今日與「Chubby Hearts」重逢則未如當天那麼興奮，「因為已經見過啦嘛，只係個心大啲」。

梁生不滿政府紅心宣傳不足：個個走上去大灣區

不過，梁太認為「Chubby Hearts」宣傳不足，坦言：「其實我哋都唔係好知（幾時有展出）」。梁生建議政府多在電視上宣傳，「唔夠proactive（先發制人），好可惜。個個都走上去大灣區點搞呢，（政府）忽略咗香港啲人⋯⋯即係，最好就唔好忽略咗香港人，淨係叫我哋走返去大灣區發展囉。」有指「打卡點」對旅客吸引力有限，梁生認為這視乎政府的宣傳力度，「真係唔夠（宣傳），星期日都係少咗好多人。」

港府近來積極舉辦盛事活動，梁生建議政府做好宣傳工作外，亦提醒政府要提前預備：「高官及議員要提出預防措施，而唔係事後檢討，唔係發生咗出嚟之後先講返應該點做、點好，無意思㗎」，他期望區議員能更積極作為。

市民Ivan今早與太太陪女兒Cali到中環表演，順道來與巨心「打卡」留念。（盧翊銘攝）

巨心重現 市民感喜出望外

市民Ivan今早與太太陪女兒Cali到中環表演，順道來與巨心「打卡」留念，他認為現場氣氛良好，原本以為巨心仍須「休息」，由細心暫代「演出」，怎料到現場才發現巨心已精力充沛，心情可謂「喜出望外」，考慮再到太平山頂捕捉「快閃」紅心，希望香港可多辦盛事。