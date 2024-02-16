Chubby Hearts巨型飄浮紅心登陸香港　設計師策展人解畫背後理念

【Chubby Hearts/Anya Hindmarch/紅心/裝置藝術】直徑達12米巨型飄浮紅心早前在情人節於中環皇后像廣場花園亮相，成為全城熱話，吸引不少市民前往打卡。原來是著名時裝設計師Anya Hindmarch的Chubby Hearts企劃，項目最先是在2018年於倫敦舉行，本次首度到其他城市展出。



除了有巨型紅心坐陣，展期間更有尺寸稍小紅心於港九新界多個地標和旅遊景點「快閃」現身。這次我們請來設計師Anya Hindmarch以及項目策展人林美華來聊聊背後設計理念，以及Chubby Hearts登陸香港的特別看點。



巨型Chubby Hearts坐落中環皇后像廣場花園（攝：黃寶瑩）

本次Chubby Hearts項目最大看點莫過於中環皇后像廣場花園巨型飄浮紅心，直徑達12米，足足是倫敦版本四倍之大。當問及設計巨型紅心的原因，Hindmarch笑言：「就是純粹想透過Chubby Hearts傳播愛，想為大家帶來笑容。我自己是一名時裝設計師，一直以來都喜歡用時裝來改善人們生活，我覺得時裝本來正是要為大家帶來好心情。

某程度上這個項目亦是如此，Chubby Hearts企劃最好的一點，是它完全和城市地貌融合，能為大家展示城市不同面貌。香港很多空間和風景皆適合讓Chubby Hearts放到更大，很開心能在這裏進一步發展這個項目。」

就是純粹想透過Chubby Hearts傳播愛，想為大家帶來笑容。 Anya Hindmarch

Chubby Hearts由著名時裝設計師Anya Hindmarch操刀設計（設：黃寶瑩）

她表示自己和香港緣分很深：「我第一次來香港時才二十來歲，個人品牌第一家地舖就是開在香港，對這座城市一直有一種特殊情感。這裏新舊融合，什麼都有可能發生。」項目不單在皇后像廣場花園展出，更會多個「快閃」飄浮紅心在香港各個地點出現，包括旺角花墟、林村許願廣場等，每天在社交媒體上公佈當日地點，她解釋道：「我們選擇的地點一些更現代，一些更傳統，想向大家展示香港的廣度和深度，這座城市非常多樣。」

除了為香港度身定做之直徑12米巨型紅心，這次項目沿用不少倫敦展示過的氣球，Hindmarch透露：「這有環保方面考量，同時有一種傳承的意味。我們希望把愛從一個城市傳到下一個城市，一直延續到氣球不能在用為止。」

雖然大型紅心展出形式大致和倫敦原企劃相似，但這次就加入與本地藝術家的合作，策展人林美華透露項目請來了作曲家高世章為項目創作原創音樂；新媒體設計師吳鋒霖為香港創作Chubby Hearts動畫；獲獎攝影師黃雅信記錄在 Chubby Hearts 映襯下香港景觀；旅遊攝影師鄧仲軒製作創意短片；以及 SurrealHK 藝術家 Tommy Fung 創作超現實影像。她表示：「我們希望能讓東西方創作者互相交流，把日期定在情人節和元宵節之間也是有東西合璧的考量。我們不單單想把一個項目帶來香港，更是要為香港創造合作機會。」

Chubby Hearts策展人林美華（左）以及設計師Anya Hindmarch（攝：黃寶瑩）

Chubby Hearts為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助項目，林美華坦言：「由於項目需要在公眾地方展出，需要和不同單位商討獲得許可，但幾乎所有人全是一口氣支持，我自己從來沒有遇到過這樣的企劃。可能是分享愛和快樂是每個人都認可的，我希望大家看到Chubby Hearts時會想到親人，尤其我們中國人比較含蓄，很少公開向家人、朋友，甚至是愛人示愛，把他們帶到裝置前拍個照，其實也是一種分享愛的行為。」

【INFO】

Chubby Hearts 飄浮紅心（12米巨型版）

展期：即日至2月24日

時間：下午 1 時至晚上 9 時

地點：中環皇后像廣場花園

「快閃」飄浮紅心（3米版）

日期：即日至2月24日

地點：旺角花墟、大埔林村許願廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等

備注：每個地點快閃一日，每天早晨於香港設計中心網站公布詳情