曾俊華分享偕曾蔭權到車公廟求籤往事　曾懷疑「做手腳抽起下籤」

前財政司司長曾俊華趁今天（18日）農曆年初九「話當年」，分享80年代擔任沙田助理政務專員期間，與時任沙田民政專員曾蔭權到車公廟求籤的陳年舊照，自爆曾經懷疑有人「做手腳」抽起所有下籤，不過每年聽到大年初二官紳為香港求得的籤文之後，他認為車公「準到難以解釋」。



前財政司司長曾俊華趁今天（18日）農曆年初九「話當年」，分享80年代擔任沙田助理政務專員期間，與時任沙田民政專員曾蔭權到車公廟求籤的陳年舊照。（曾俊華Facebook相片）

曾俊華當年偕曾蔭權到車公廟求好籤 笑言懷疑「做手腳」

曾俊華在社交網站Facebook分享80年代擔任沙田助理政務專員時，陪同時任沙田民政專員曾蔭權到車公廟求籤的往事。從曾俊華發佈的陳年舊照可見，當時他與曾蔭權手持線香，出席求籤儀式，曾俊華憶述當年大家都求得一支好籤，笑稱：「所以當時我一直都有啲懷疑，喺咪有人做咗手腳，抽起晒啲下籤。」

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曾俊華：每年聽到求得籤文 都覺得「車公講得好準」

今年大年初二（11日），鄉議局為香港求得第十五籤中籤。籤文內容為「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，獻君留住待春臨」。解籤師傅拆解指「只能講一句，麻麻地」。曾俊華說，無論有沒有宗教信仰，每年聽到大年初二官紳為香港求得的籤文，大家都會覺得「車公講得好準」，他亦有同樣感受，甚至認為「準到難以解釋」。

曾俊華自嘲是「過氣財爺」 仍樂意成為市民「吉祥物」

曾俊華又分享日前到山頂「行大運」的經歷，他說沿途遇見不少市民與他熱情打招呼，更有市民認為「新正頭」碰見他是「好意頭」，笑稱自己雖然已是「過氣財爺」，但都十分樂意繼續成為市民的「吉祥物」。