曾俊華為支出「放血」論解話　倡削開支惟或影響公務員和服務

新一份《財政預算案》下月28日公布，前財政司司長曾俊華上周在社交平台發帖促政府在支出方面「放血」，言論一出即惹來熱議，有人誤以為他建議政府「放水」派錢。曾俊華今日（28日）發帖澄清，「放血」意味不重大影響民生下減少開支，「Cut（減省）開支，意味可能會影響到公務員嘅人數，或者一啲社會服務」。



曾俊華今日（28日）發帖澄清，指「放血」意味在不影響民生下減少開支。（資料圖片）

曾俊華上周在社交網站Facebook表示，本港處於經濟轉折關口，認為現時非加稅的最適當時機，反而建議要在支出方面「放血」，他說：「做呢樣嘢短期嚟講係會傷身，但如果係正確嘅嘢，就要畀啲勇氣去堅持」。「放血論」一出即引來社會熱議，有人認為香港庫房連續5年「見紅」，赤字勢破千億港元，倘政府仍加大開支派錢「放血」，實屬不明智做法。

曾俊華：「放血」非派錢 意指減少開支

曾俊華今早（28日）在社交平台發帖澄清，指「放血」非派錢意思，而是減少開支的意思：「喺今日嘅情況，最傳統嘅方法，都係要向支出方面入手，諗盡辦法，點樣可以喺唔會對民生造成重大影響嘅前題下，減少開支，以前我哋叫呢啲做『放血』。」

他指，每位財政司司長都會為增加庫房收入而花盡心機，但時至今日可以用來增加收入的工具已不多，而每個工具也或會帶來不少痛苦。他認為，以現今的情況來看，最傳統增加收入的方法正是「放血」。

公務員。（林靄怡攝）

減省開支意味或影響公務員人手 否則要下一代還債

他續指，減省開支意味或影響公務員人手和社會公共服務，必定是痛苦及不受歡迎的措施，惟他提醒：「再唔做嘢，香港日後可能會好似美國咁，要借貸度日」，擔心下幾代人要負上「還債」重擔，反問：「又係咪公平呢？」