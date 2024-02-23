夏寶龍訪港｜見香港維護國安委　區志光偕劉賜蕙與港澳辦人員同行

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（23日）到政府總部，相信有與本港維護國家安全委員會高層見面。據照片所見，當夏寶龍中午離開政府總部時，國安委秘書長區志光跟在夏身後。另外，退休後加入國安委的警務處前副處長（國安）劉賜蕙，與剛公布獲任命為港澳辦副主任的農融並肩而行。



夏寶龍今次來港考察調研，雖然官方公布是了解香港經濟發展、地區治理等方面的最新情況，但由於本港正就《基本法》23條進行立法諮詢，而維護國家安全又是重中之重，故一般也相信夏寶龍此行只會觸及相關事項。



夏寶龍今日早上在政府總部與先後與行政會議和部分立法會議員見面，當行會和立法會議員在中午十二半前先後離開後，夏寶龍一行人仍未離開政府總部。

區志光、劉賜蕙與港澳辦人員同行

及後大約於下午一時半，夏寶龍一行人才在特首辦主任葉文娟陪同下離開，當時特首李家超已先行前往立法會出席春茗活動。相片中可見維護國家安全委員會秘書長區志光在夏寶龍身後，而劉賜蕙則與剛公布獲任命為港澳辦副主任的農融並肩而行。

本港2020年成立國安委

香港國安委於2020年7月成立，由行政長官擔任主席，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長、副處長（國家安全）、入境事務處處長、海關關長及行政長官辦公室主任。負責維護國家安全事務，承擔維護國家安全主要責任，並接受中央人民政府監督和問責。首任秘書長由時任特首辦主任陳國基兼任，至2022年8月，由保安局前副局長區志光接任。

而警務處前副處長（國安）劉賜蕙去年中退休後，也加盟國安委。據指，區志光主力負責協調政府部門及推動《香港國安法》教育工作，劉賜蕙則主力負責統籌《香港國安法》的行動工作。

由於負責的工作高度敏感，國安委架構、編制和工作詳情等，政府也未有公開交代。