夏寶龍訪港｜晤立會議員　有提23條立法後要全力拼經濟

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今早與立法會主席、財會內會和十八個事務委員會正副主席會晤。人大常委、內委會主席李慧琼會後稱，夏寶龍關心本港經濟發展和民生。據悉，夏寶龍在回應議員提及《基本法》23條立法時，指完成立法後可集中精神拼經濟；又指香港是國家的「掌上明珠」。



據悉，今次的「小圍」立法會議員會面，令有機會發言的議員多達十多人。會上有議員提及23條立法，夏寶龍回應稱當完成立法後可集中精力拼經濟、拼發展，又呼籲議員向政府提出具體、正面意見。他形容，目前行政、立法關係是「歷史上最好」。

據悉夏寶龍稱香港是國家的「掌上明珠」

夏寶龍又在會上提到，中央一直支持香港發展，是國家的「掌上明珠」，強調國家永遠是香港的堅強後盾。

李慧琼：夏寶龍關心香港經濟與民生

李慧琼在會晤後稱，夏寶龍在會上表達中央對香港的關心，支持和關懷，又指夏寶龍非常關心香港經濟發展、民生情況，部分議員有機會直接反映香港最新情況，當中有提及經說和融入大灣區、愛國主義教育、北部都會區發展、23條立法等，對香港未來發展充滿信心。

她續稱，她自己談及愛國主義教育，希望進一步在重要時節開放軍營，在重要節日讓中小學生知道國家發展。她指本次會面的感受深，夏寶龍重申中央對香港的支持，讓她充滿信心。

她未有透露會上是否有談及樓市撤辣及擴大自由行的期望，只表示夏寶龍有仔細聆聽各界聲音。

對於立法會議員工作表現評價，經民聯議員、發展事務委員會主席盧偉國表示不能引述，但每次與夏寶龍交流很暖心，議員不會低估香港面對的經濟民生挑戰，夏寶龍有談及鼓舞的說話。

梁美芬：明確訊息只要議員努力提意見 國家會全力支持

同是經民聯的議員、教育事務委員會主席梁美芬稱，會晤內容不能互不引述，但感覺今次會面是為議員打氣，形容會面真誠。她又稱，夏主任就香港發展給予議員明確訊息，只要議員努力提出意見，國家都會全力支持。她說，雖然香港有經濟困難，但議員在會後充滿信心，社會要團結一致。

行會成員任志剛到政總與夏寶龍見面（歐嘉樂攝）

除了與立法會部分議員會面外，夏寶龍也有與行會成員在政府總部內早餐交流。