夏寶龍訪港｜近觀象徵自強不息的獅子山　豎拇指大讚：「好棒！」

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今（24日）展開訪港第三日行程。他今日行程緊湊，大約在下午二時十五分，到達獅子山郊野公園展開第4個行程，而過去也較少安排北京官員視察郊野公園。有記者問夏寶龍獅子山怎麼樣，美不美？夏豎拇指回應稱：「好棒！」



結束考察獅子山郊野公園行程後，夏寶龍於傍晚再到禮賓府，出席行政長官李家超設的家宴。



夏寶龍於車上向現場傳媒及市民揮手。（黃浩謙攝）

行程一：到坑口酒樓飲早茶



夏寳龍周四（22日）起訪港七日，他今日（24日）展開在港第3天考察調研行程，開始進入本港社區。

今早第一站是到位於坑口南豐廣場「稻香．茶居」飲早茶。早上8時22分，多輛旅遊巴駛至並進入商場，夏寶龍於車上向現場傳媒及市民揮手，並聯同特首李家超、民政及青年事務局局長麥美娟及副局長梁宏正一行人到酒樓用膳。

根據領展網站資料，該酒樓一般於早上7時營業，惟記者於早上7時半到達時，酒樓仍然拉閘，另有警員帶同警犬在酒樓內部署。

職員稱顧客早上11時方可入內 茶客轉場

酒樓門外有茶客今早8時前到達，留意到酒樓落閘，上前向店員查問，得悉夏寶龍會前來時稱「唔係吖嘛，嚟我哋呢度」。有店員表示，顧客要早上11時才可以入內飲茶。相關茶客其後表示，轉往坑口明德邨飲茶。不過，記者發現酒樓內有茶客在光顧。

另外，記者由地鐵站前往南豐廣場時，見到沿路有多名警員在附近駐守。

夏寶龍飲過早茶後離開時未有發表講話，只是抱拳向傳媒打招呼拜年。

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行程二：到將軍澳政府綜合大樓會區議員



夏寶龍一行在早上十時前轉抵將軍澳政府綜合大樓，據悉是與區議員會面。夏寶龍於早上大約11時45分離開，離開時向傳媒揮手，登上小巴後仍不時向窗外揮手或抱拳打招呼。

夏寶龍與區議員會面後離開時，向傳媒揮手（李宇婷攝）

夏寶龍一行人已轉抵西貢政府綜合大樓（李宇婷攝）

行程三：到西貢海鮮街午膳



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18區民政專員列隊恭迎

夏寶龍近中午12時到埗西貢海鮮街勝記海鮮酒家，其落車時有多人列隊迎接，當中包括十八區民政專員。夏寶龍落車後有與眾人握手。

及至下午大約一時四十五分，夏寶龍一行人乘車離開西貢。

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夏寶龍一行在餐廳逗留近兩小時後離開，離開餐廳時亦有向傳媒揮手，現場有掌聲歡送。夏寶龍其後登上旅遊車，在車上與特首李家超交談。

有勝記餐廳職員指，很榮幸夏寶龍可以來到，至於菜式方面，她則表示「都係食普通菜式」，又指菜式都有經過審批。（黃浩謙攝）

有餐廳員工表示，很榮幸夏寶龍可以來到。菜式方面，她則表示「都係食普通菜式」，又指菜式有經過審批。

行程四：視察獅子山郊野公園



訪郊野公園 安排較罕見

離開西貢後，夏寶龍大約於下午二時十五分抵達獅子山郊野公園，而到訪郊野公園也是過去中央官員訪港時較罕見的安排。

他抵埗後先與到場等候的官員包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、文體局常秘黃智祖及康文署署長劉明光等合照留念。之後便開始視察行程，見到楊潤雄一直在進行講解。

有傳媒問夏寶龍獅子山怎麼樣，美不美？夏寶龍豎拇指回應稱：「好棒！」他逗留大約半小時即離開。

政府新聞處：夏寶龍近觀象徵自強不息、同舟共濟香港精神的獅子山

政府新聞處晚上出稿總結夏寶龍第三日在港考察調研地區治理行程時指，在下午，夏寶龍由李家超和楊潤雄陪同，到訪位於九龍黃大仙的獅子山公園，近觀象徵自強不息、同舟共濟香港精神的獅子山。