夏寶龍訪港｜政總晤商界　李澤楷、李家傑、郭炳聯、胡應湘現身

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日下午（23日）重回政府總部與商界人士會晤，主要地產商均有獲邀出席。現場所見，「小小超」富衛集團主席李澤楷、恒基兆業地産集團主席李家傑、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯、合和實業主席胡應湘等。據悉，夏寶龍此行可能有多於一場與商界會面的安排。



夏寶龍去年4月份來港考察期間，先後與多個商會會面，卻未有與本地「大孖沙」為主的香港地產建設商會（地建會）見面，引起揣測。



+ 6

主要地產商代表有會列席

夏寶龍繼早上到政府與行政會議、部分立法會議員見面後離開，下午4許返回政府總部與商界會晤，特首李家超在場迎接。記者所見，李嘉誠幼子有「小小超」之稱的富衛集團主席李澤楷、恒基兆業地産集團主席李家傑、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯和合和實業主席胡應湘、信德集團董事總經理何超瓊、瑞安房地產主席羅康瑞怡和控股副行政總裁兼香港旅遊發展局主席彭耀佳等，此外還有蘭桂坊集團主席盛智文、溢達集團主席楊敏德、全國政協常委及中總主席蔡冠深、馮氏集團主席馮國國等。

與商界會面料長達三小時

與商界的會面，預計至晚上七時半才結束，也是夏寶龍在港兩日以來，時間最長的一場會面。而現場所有，也曾駐港的港澳辦一局局長王振民也有現身送走部分與會者。

夏寶龍去年來港考察，六日訪港行程中，先後與多個商會會面，但卻未有與本地「大孖沙」為主的香港地產建設商會（地建會）見面。地建會執委會主席梁志堅事後表示，雖然商會沒有獲邀，但沒有失望，又指商會個別會員在個別場合有與來港的夏寶龍主任會面，「但相信不會個別去傾」。

而夏寶龍在重回政總之前，曾到位於中環一幢商廈的國際調解院籌備辦公室。律政司司長林定國一早在場等候迎接，夏寶龍在辦公室逗留約一小時即轉往政府總部。

國際調解院 首個總部選址香港的國際法律組織

國際調解院籌備辦公室去年初在本港舉行成立儀式，是根據中國與相關國家簽署的《關於建立國際調解院的聯合聲明》在香港成立，開展建院的籌備工作。印尼、巴基斯坦、老撾、柬埔寨、塞爾維亞、白俄羅斯、蘇丹、阿爾及利亞、吉布提等均是《聯合聲明》的簽署國。籌備辦公室主任為孫勁博士。

國際調解院選址舊灣仔警署。（文物影響評估報告截圖）

律政司司長林定國本月14日在社交平台發文指，《建立國際調解院公約》政府間談判會議在港順利舉行。各方協商一致決定，在國際調解院成立後，東道國為中國，總部所在地為中國香港。國際調解院總部選址舊灣仔警署，改建費用預計為4.67億元。

林定國形容，建成後的國際調解院將是世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，也將是首個總部選址香港的政府間國際組織，對現有爭端解決機構和方式形成有益補充，為和平解決國際爭端提供新的選擇。