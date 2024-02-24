夏寶龍訪港｜籲商界團結堅定信心　用實際行動爲港謀發展

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日（23日）在政府總部與20多位香港商界代表座談近4小時，夏寶龍在會上重申實現香港由治及興需要社會各界團結一致謀發展，香港企業家有差與香港共奮進的拼搏精神，希望大家堅定發展信心，積極支持特首和特區政府依法施政，用實際行動爲香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。



據悉，夏寶龍以聆聽為主，未有逐一回應發言，但有與會者提及本港樓市信心欠佳及及《基本法》23條立法，夏回應指今次見面非為談相關立法問題，重申香港要保持國際化及中央全力支持香港。



夏寶龍昨日在政府與本港商界包括地產商、飲食界等代表交流並共晉晚餐，出席的有小小超之稱的李澤楷、恒地的李家傑、新地郭炳聯、瑞安的羅家瑞、蘭桂坊集團盛智文等共二十多人，交流歷時逾3個半小時。

港澳辦深夜發稿，引述夏寶龍指，實現香港由治及興需要社會各界團結一致謀發展。

夏寶龍又指，香港企業家有着與香港共奮進的拼搏精神、熱心社會事務的責任擔當和積極參與國家建設的愛國情懷，在香港保持繁榮穩定和國家改革開放進程中發揮了重要作用。中央長期堅持「一國兩制」方針，高度重視發揮香港的獨特地位和優勢，將一如既往全力支持香港發展。

他希望大家堅定發展信心，發揚優良傳統，積極支持行政長官和特區政府依法施政，用實際行動爲香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。

港澳辦發夏寶龍與羅康瑞握手照

港澳辦網頁上載了兩張座談會的相片，其中一張是夏寶龍與羅康瑞握手。羅曾參與《基本法》起草工作，曾經是香港特區籌委會成員，曾出任貿發局和機管局主席。他在上海在有量投資，有「上海姑爺」之稱。