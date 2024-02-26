夏寶龍訪港｜晤愛國團體講民生經濟　施榮懷引述：好消息陸續有來

港澳辦主任夏寶龍今日（26日）馬拉松式會見本港各界人士，繼早前與金融界代表、外國商會會面後，傍晚再與本地愛國團體交流約1.5小時。香港再出發大聯盟副秘書長施榮懷指夏寶龍強調發展民生及經濟尤其重要。更引述夏指：「好消息會陸續有嚟」，他預料開放自由行的城市數量會繼續增加。



民青局局長麥美娟會後引述夏寶龍稱，在新時代下要繼續壯大愛國愛港團體，未來要繼續發展經濟及民生。



夏寶龍今日下午與多個愛國團體代表座談歷時1.5小時，夏寶龍於下午6時許離開政總往港交所與企業並進晚宴。會後，麥美娟連同新界鄉議局主席劉業強、香港再出發大聯盟副秘書長兼北京社團總會會長施榮懷及九龍社團聯會理事長徐莉見記者。

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麥美娟：要發展經濟及民生

麥美娟指，會上眾人向夏寶龍匯報地區工作，夏寶龍則向眾人拜年，祝福眾人的地區工作繼續順利，又肯定了地區工作的成效。她引述夏寶龍指，在新時代下要繼續壯大愛國愛港的團體，未來要繼續發展經濟及民生。她又指夏寶龍形容參與會面團體是愛國愛港力量的「基本盤、核心層、支撐牆及主力軍」。

身兼行會成員的劉業強表示會面氣氛良好，形容是真誠交流，感受到夏寶龍對香港民生的關心，讚揚夏寶龍事事親力親為，「每次夏主任嚟到香港，大家都覺得好窩心」。

施榮懷：好消息會陸續有嚟 料再擴大自由行

施榮懷則指，夏寶龍鼓勵眾人要更為團結，更加支持港府工作：「家超好辛苦，要同鄉社團繼續支持」。他指夏寶龍強調發展民生及經濟尤其重要，又引述夏寶龍稱：「好消息會陸續有嚟」，他預料是開放自由行的城市數量會繼續增加。

中央上星期公布把自由行城市由原先49個，擴大至青島和西安。本港則爭取進一步擴大至更多內地城市。

九龍社團聯會理事長徐莉認同會面氣氛輕鬆，指夏寶龍聽取了十多位與會者的意見，亦對地區人士的工作表示肯定，以「支撐層」、「核心層」形容地區團體，又稱夏寶龍十分關心關愛隊的服務情況。

被問到夏寶龍對愛國團體有何期許，及是否對地區治理滿意時，麥美娟表示夏寶龍未有提到特定議題，事關地區治理涉及多個主題，而最重要的是要發展經濟及民生。麥美娟表示，相信夏寶龍滿意愛國愛港團體在港的服務及表現。

出席座談會的還包括香港江蘇社團總會會長姚茂龍、香港四川社團總會會長唐安英、香港重慶總會主席馬浩文、新界鄉議局副主席莫錦貴、新社聯理事長譚鎮國、香港山西商會會長吳騰、香港島各界聯合會理事長兼立法會議員蘇長荣、港區省級政協委員聯誼會主席鄭翔玲等人。