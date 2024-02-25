夏寶龍訪港｜社區客廳小妹妹製作鬆餅　獲夏主任讚「未來好媳婦」

港澳辦主任夏寶龍今（25日）展開訪港第四日行程，今早從黃大仙一間酒樓飲完茶後，前往深水埗的社區客廳探訪基層市民。有基層兒童向他表示，希望到北京天安門看雪，「佢（夏寶龍）同我講，話一定會去到呢度，北京天安門。」另外，有小朋友正在廚房製作草莓鬆餅，獲夏寶龍讚賞「未來好媳婦」。



梁國棟小朋友（右2）在社區客廳與港澳辦主任夏寶龍交流，他稱夏主任鼓勵他到北京天安門看雪。（洪芷菁攝）

夏寶龍今早大約於9時40分到達位於深水埗福華街海峰的社區客廳，下車後向傳媒揮手打招呼，其後進入社區客廳探訪基層市民。夏寶龍於大約10時乘車離開。

小朋友想睇雪 夏主任介紹去天安門

現年7歲的梁國棟小朋友表示，當時在閱讀角閱讀一本世界地理書，與夏寶龍交流後，認為他很友善。他指當時正閱讀《寫給兒童的世界地理》，其中一頁是關於中國地理。梁小朋友向夏寶龍稱很想去北京天安門，看見那裏的雪景，夏寶龍則鼓勵他，「佢（夏寶龍）同我講，話一定會去到呢度，北京天安門。」讀到有關東岳泰山的內容，梁小朋友稱夏寶龍曾問他懂得那些文字與否，他表示不懂，故夏寶龍為他閱讀了部分內容。

港澳辦主任曾參觀社區客廳的廚房，有家長引述指，當夏寶龍看見這幕讚賞小朋友們將是「未來好媳婦」。（洪芷菁攝）

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引述夏主任 讚飯機食物種類豐富、價錢優惠

在廚房的彭女士表示，當時有三位小朋友及六位家長正在製作草莓鬆餅，當夏寶龍看見這幕讚賞小朋友們將是「未來好媳婦」。她向夏寶龍稱幾乎每天都會使用社區客廳的廚房、飯廳等設施，及分享經常煮的菜式，「準備個晚餐一家人喺呢度食，地方就好寬敞囉，食起來又舒服，煮嘢又舒服咁樣。」

在客廳的羅女士表示，夏寶龍與她問好聊天，認為夏寶龍很和藹。羅女士稱向他表示：「呢度社區好好，幫助我哋啲新移民，好多設備好齊全。」而新年期間也可以邀請親戚過來這裡拜年，「好似自己屋企咁，好有氣氛。」平時亦會帶兒子來這裏補習。夏寶龍曾詢問她有否每天過來社區客廳，她表示每天都有來，距離家只有十分鐘路程。

樂善堂總幹事劉愛詩表示，夏寶龍參觀了社區客廳不同設施，包括閱讀角、學習室、客廳、飯廳、廚房及洗衣乾衣房等。夏寶龍在參觀共享飯廳時，有樂善堂職員為他示範使用電子智能飯機，他讚揚飯機食物種類豐富、價錢優惠。