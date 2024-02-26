422走塑｜謝展寰：政府走訪全港餐飲小店　講解禁用即棄塑膠餐具

首階段禁用即棄塑膠餐具及其他塑膠產品4月22日開始實施，首6個月是適應期。在今日（26日）立法會環境事務委員會會議上，多名議員關注社會對措施卜認知仍不高，環境局局長謝展寰回應指，會安排走訪全港所有餐飲小店，直接講解新例，同時會聯絡餐具供應商，讓他們知悉法例，不再購入受管制即棄塑膠餐具。

本港於4月22日實施首階段禁用即棄塑膠餐具（資料圖片）

在立法會環境事務委員會會議上，民建聯議員葛珮帆說，不少餐飲小店及市民都未必清楚新例，促請政府多做宣傳。經民聯議員盧偉國則指，因應垃圾徵費引起很多疑慮，不少市民對走塑管制計劃抱有疑問及擔心，同時引起不少誤會，希望政府多做澄清。

環境及生態局局長謝展寰回應說，政府會安排走訪全港所有餐飲小店，直接接觸他們講解新例，同時會聯絡餐具供應商，讓他們知悉法例，不再購入受管制即棄塑膠餐具。

謝展寰強調，法例的設計是源頭減廢，不是針對一般市民，市民使用受管制即棄餐具並不會違法；他指出，如果食肆囤積了不少即棄塑膠餐具，建議在新例實施6個月的適應期內盡快「清貨」，同時現時不應再訂購受管制餐具。

他有信心管制計劃屆時能順利展開，會繼續向業界和市民解釋規管內容，並提供協助和支援。

至於民建聯議員梁熙關注，部分人到快餐店買外賣，之後改變主意轉堂食，如堂食使用受管制即棄餐具會否違法。謝展寰說，雖然不鼓勵市民這樣做，但做法不會違法。