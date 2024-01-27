管制即棄塑膠．替代品｜4.22首輪走塑　一文看清棉花棒等官方建議

4月22日起實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，同時亦會禁止市面銷售及供應棉花棒、膠牙籤、雨傘袋等即棄塑膠產品。



不少人擔心相關用品被禁止後，在市面上難尋替代品。環保署在最新專題網站，公布一系列即棄塑膠產品替代品，令即使管制即棄膠餐具和其他塑膠產品後，市民生活亦不會受太大影響。



環保署截塑網站

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管制即棄膠餐具和其他塑膠產品將分兩階段推出，而首階段則會在4月22日實施。首階段管制將禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，並禁止酒店提供洗漱梳妝用品。日常常用的棉花棒、熒光棒、雨傘袋等塑膠用品亦將禁止銷售及供應，只在特定情況下可獲豁免。

環保署最新推出「截塑」專題網頁

不過，不少塑膠用品早已成為了市民的習慣，不少市民均擔心相關用品被禁止後，在市面上難尋替代品。環保署最新推出名為「截塑」的專題網頁，就即棄塑膠餐具、其他即棄塑膠產品及酒店房間內即棄塑膠用品，尋找一系列品替代品，令即使管制即棄膠餐具和其他塑膠產品後，市民生活亦不會受太大影響。

在即棄塑膠餐具的替代品方面，環保署建議，以木、竹製或可重用等的的餐具作取代，以進食餐具為例，環保署就建議可用木/竹進食餐具、植物纖維進食餐具、紙進食餐具、其他進食餐具及可重用進食餐具取代。

至於不少人擔心的飲管，環保署亦建議可以用竹飲管、紙飲管、米飲管及可重用飲管作為替代品。另外，現時不少餐廳都會用上膠盒或發泡膠盒做外盒，環保署就指，日後可以改用紙食物容器、蔗渣食物容器或可重用食物容器。

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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除了塑膠餐具外，不少人日用的塑膠產品同樣被禁，包括用作清潔的棉花棒及膠柄牙線棒等，環保署就建議前者可以紙製棉花棒及木/竹/蔗渣漿製棉花棒取代，而後者亦可以用木/竹牙線棒以取代現時塑膠產品。 至於非醫療用透明手套的替代品，環保署認為可改用棉手套及乳膠手套。

不少人去演唱會均會用到充氣打氣棒及熒光棒，惟兩者均為塑膠產品，環保署則認為前者可改用木製轉響板代替打氣棒發聲，後者則可以使用熒光棒手機應用程式，又或是其他可重用替代品，如LED 發光棒及發光手環等。

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼



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至於酒店方面的一些即棄塑膠用品，如膠柄牙刷及剃鬚刀等一些較容易找到替代品的用具，環保署就建議前者可以用木/竹製的牙刷或剃鬚刀取代。至於指甲銼方面，則可改用不銹鋼可重用指甲銼。

不過，一些較難找到替代品的即棄式牙膏容器及即棄洗漱用品容器，環保署就建議可以用可補充式容器，而牙膏方面亦可考慮用牙膏片取代。另外，不少酒店都會提供膠樽裝水予入住的客人，惟一旦推行管制即棄塑膠，相關用品亦不可再免費提供，環保署建議，可以用可重用玻璃樽裝水及斟水機以取代。

環保署亦在網站中提供可重用/非塑膠酒店洗漱用品供應商，供酒店業界聯絡供應商以更換現時即棄的洗漱梳妝用品。