夏寶龍訪港｜參觀西九故宮與管理層交流　勉青年努力發展不同機遇

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（27日）在港行程繼續第6天考察調研之旅，他今早大約九時到達西九故宮博物館，參觀及與西九管理局管理層交流後，再與大約30名青年交流。有與會青年稱夏寶龍鼓勵們努力發展不同機遇。



夏寶龍一行逗留至大約下午一時前離開，之後會到政府總部與經濟學家會面。



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與會青年：叫我哋努力、發展唔同機遇

有份和夏寶龍交流的本港青年代表、就讀港大金融科技二年級的胡同學說令他最為深刻是，夏寶龍「叫我哋努力，叫我哋發展唔同機遇」。

胡同學（左）指夏寶龍鼓勵他們要努力發展不同機遇（廖雁雄攝）

胡同學說，夏寶龍會上有分享參與的民青局主辦的交流活動，指對方有興趣了解香港青年活動，不同範疇都有討論過， 又指夏寶龍有分享對香港青年的看法，鼓勵大家努力。會面超過一小時，形容機會難得，很珍惜今次機會。

據悉，夏寶龍與年青人交流，代表來自連青人網絡幹事會成員、青年內地實習及交流計劃參加者、及共創明 Teen 計劃參加者。身兼全國青聯副主席的立法會議員霍啟剛、身兼港府青年發展委員會副席的議員梁毓偉和委員會成員兼議員林琳，及區議員梁思韻等也有出席。

今早約九時，夏寶龍在行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄陪同下到西九故宮博物館參觀，他們一行先在館外與西九管理局主席兼政協常委唐英年、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀等合照。新任港澳辦副主任農融、中聯辦主任兼港澳辦副主任鄭雁雄和港澳辦多位局長包括王振民等也在場。

由於今日是星期二，西九故宮館博物館休館，館外鮮有人流。而《香港01》記者所見，早上館外一帶包括西隧轉車站，偶有警員部署和有警車戒備。